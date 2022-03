Russische Invasion : EU: Müssen uns auf Millionen Flüchtlinge vorbereiten

Wegen der russischen Invasion sind bereits mehr als eine Million Menschen aus der Ukraine geflohen. Laut EU könnte ihre Zahl noch deutlich steigen

Die EU-Kommission erwartet wegen des russischen Kriegs gegen die Ukraine eine riesige Fluchtbewegung. Man befinde sich in einer „sehr, sehr gefährlichen Situation“, sagte EU-Innenkommissarin Ylva Johansson am Rande eines Treffens der EU-Innenminister in Brüssel. „Wir müssen uns auf Millionen Flüchtlinge vorbereiten, die in die Europäische Union kommen...

