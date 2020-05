Kritik zurückgewiesen : EU fordert von Balkanstaaten mehr Anerkennung

Aus der EU fließen seit Jahren riesige Summen an Reformhilfe in die Balkanstaaten. In der Corona-Krise gab es jetzt aber Kritik am Engagement der Union. Die Geber werden nun sehr deutlich.

06. Mai 2020, 17:18 Uhr

Die Europäische Union fordert von Balkanstaaten wie Serbien eine größere Wertschätzung ihrer Unterstützung.

Die Hilfe der EU gehe weit über das hinaus, was andere Partner in der Region geleistet hätten, hieß es in einer der Deutschen Presse-Agentur vorliegenden Erklärung zu der Videokonferenz der Staats- und Regierungschefs am Mittwoch. Diese Tatsache erfordere auch öffentliche Anerkennung.

Die EU spielt damit unter anderem auf Kritik des serbischen Präsidenten Aleksandar Vucic an. Dieser hatte im März für Aufsehen gesorgt, als er mit Blick auf die Corona-Krise erklärte: «Die europäische Solidarität gibt es nicht». «Sie war ein Märchen.» Zugleich pries Vucic zuletzt immer wieder das Engagement Chinas und Russlands. Nach Ankunft eines Hilfsfluges aus China küsste er sogar demonstrativ eine chinesische Flagge.

In der EU-Erklärung zum Westbalkan-Gipfel wird nun darauf verwiesen, dass die EU den Westbalkanstaaten zur Bewältigung der Krisenfolgen Finanzhilfen von mehr als 3,3 Milliarden Euro bewilligen will. Zudem gebe es auch Zusammenarbeit bei der Beschaffung von Schutzausrüstung, betont die EU.

Die Staats- und Regierungschefs der EU-Staaten haben sich am späten Mittwochnachmittag zu einer Videokonferenz mit den Führungsspitzen der sechs Partnerländer vom Westbalkan zusammengeschaltet. Thema des Online-Gipfeltreffens sollte unter anderem die Zusammenarbeit bei der Bewältigung der Corona-Krise sein.

Um die nächsten Schritte hin zu einem möglichen EU-Beitritt der Westbalkanstaaten sollte es bei dem Gipfel hingegen nicht gehen. In der EU-Erklärung für das Treffen ist lediglich vorgesehen, dass noch einmal die «europäische Perspektive» der Länder bestätigt wird. Zu ihnen gehören neben Serbien auch Montenegro, Albanien, Nordmazedonien, das Kosovo sowie Bosnien und Herzegowina.

Die EU-Staaten hatten jüngst nach monatelangen internen Diskussionen dem Start von Beitrittsverhandlungen mit den Balkanstaaten Nordmazedonien und Albanien zugestimmt. Wann beziehungsweise ob diese abgeschlossen werden können, ist jedoch völlig unklar. Die EU führt beispielsweise bereits seit 2014 Beitrittsverhandlungen mit Serbien - eine Aufnahme gilt allerdings als ausgeschlossen, solange das Land nicht seinen Konflikt mit dem Kosovo gelöst hat.

Ursprünglich hatte der Westbalkan-Gipfel in der kroatischen Hauptstadt Zagreb stattfinden sollen. Wegen der Corona-Krise wurde er nun allerdings nur als Videokonferenz abgehalten.