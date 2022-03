Diplomatie : EU-China-Gipfel: Wer steht auf der „falschen Seite“?

Trotz Ukraine-Kriegs gibt es keine Kritik aus China oder Indien an Russland. Peking schiebt sogar Europäern und Amerikanern die Schuld zu. Was werden von der Leyen & Co. am Freitag Xi Jinping entgegnen?

Es geht im Ukraine-Krieg auch um die neue Weltordnung: Gibt es einen Rückschritt zum alten Spiel der Mächte mit Einflusssphären oder kann die von den Europäern bevorzugte regelbasierte Ordnung fortgesetzt werden? Indem China und Indien dem russischen Präsidenten Wladimir Putin den Rücken stärken, stehen sie „auf der anderen Seite“, wie Diplomaten bekl...

