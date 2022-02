Angriff auf Ukraine : EU beschließt Sanktionen gegen Putin und Lawrow

„Das ist Putins Krieg“, sagte Scholz. Jetzt wird die EU dieser Einschätzung mit direkten Sanktionen gegen den russischen Präsidenten gerecht. Das schärfste Sanktionsschwert zieht sie aber noch nicht.

Als Reaktion auf den russischen Einmarsch in die Ukraine verhängt die Europäische Union nun auch gegen den russischen Präsidenten Wladimir Putin und Außenminister Sergej Lawrow Sanktionen. Möglicherweise in der EU vorhandene Vermögen der Politiker sollen eingefroren werden. Für diplomatische Gespräche sollen sie nach den jüngsten Angaben aber weiter in...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.