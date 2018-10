Kommentar : Es war die Zeit der Angela Merkel

Die Bundeskanzlerin kündigt ohne Selbstmitleid ihren Rückzug an und macht die Ansage: Es geht auch ohne sie.

Berlin | „Es ist an der Zeit“, stellte Angela Merkel trocken fest – und handelte. Mag die Erkenntnis, dass die Zeit vorüber ist, nachdenklichen Politikern eigen sein – die Kraft, daraus Konsequenzen zu ziehen, haben die wenigsten. Die Kanzlerin hat plausibler gehandelt als Andrea Nahles, geschweige denn Horst Seehofer. Beide haben Merkel gestern Respekt gezollt, der eine mit einer verblühten Rose, die andere mit der welken Nelke in der Hand. Merkel hat ein neues Format auf die politische Bühne gebracht, ein nüchternes Geständnis ohne Selbstmitleid: Wenn es nicht mehr mit mir geht, dann wird es eben ohne mich gehen. Gehen müssen.

„Es ist an der Zeit“, lautet daher auch der Satz, der Nörgler, Tribünensteher, Maulhelden und Gernegroße zum Handeln zwingt: Zur Benennung einer ernsthaften Nachfolgekandidatur. Erstaunlich, dass allein aus dem Landesverband Nordrhein-Westfalen drei Namen in Rede stehen: Spahn, Merz, Laschet. Gut denkbar, dass keiner von ihnen das Rennen macht. „Es ist an der Zeit“, dass die CDU nun etwas Neues wagt. Angela Merkel hat ihre Zeit gehabt, und sie hat sie genutzt. Wer kann das schon von sich sagen?

