Ministerpräsident von Mecklenburg-Vorpommern : Erwin Sellering tritt von allen Ämtern zurück – Schwesig soll Ministerpräsidentin von MV werden

Schwerin | Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsident Erwin Sellering (SPD) tritt aus gesundheitlichen Gründen von all seinen Ämtern zurück. Der 67-Jährige habe Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig (SPD) als Nachfolgerin für beide Ämter vorgeschlagen, teilten der SPD-Landesverband und die Staatskanzlei am Dienstag in Schwerin mit. Am 1. Juli soll auf einem Sonderparteitag der SPD Nachfolge für das Amt gewählt werden.

Am Dienstagmorgen erklärte Sellering zu seinem Rücktritt: „Bei mir ist vor einigen Tagen völlig überraschend eine Lymphdrüsen-Krebserkrankung festgestellt worden, die umgehend eine massive Therapie erfordert. Ich werde deshalb nicht mehr in der Lage sein, das Amt des Ministerpräsidenten so auszufüllen, wie das objektiv notwendig ist und meinem Anspruch an mich selbst entspricht.“

Sollte Schwesig Nachfolgerin von Erwin Sellering werden, bedeutet dies auch personelle Veränderungen für das Bundeskabinett. Schwesig ist derzeit Bundesfamilienministerin. Von Oktober 2008 bis Dezember 2013 leitete Schwesig das Sozialministerium in Mecklenburg-Vorpommern.

Sellering war seit dem 6. Oktober 2008 Ministerpräsident von Mecklenburg-Vorpommern. Davor war er von 2000 bis 2006 Justizminister und ab 2006 Sozialminister des Landes. Seit 1994 ist der 67-Jährige Mitglied der SPD.

Aus der Landtagswahl am 4. September 2016 ging Sellering erneut als Ministerpräsident hervor. Die rot-schwarze Landesregierung ging in die dritte Runde. Bei der Wahl erreichte die SPD 30,6 Prozent der Stimmen, der Koalitionspartner CDU erreichte 19 Prozent. Die AfD zog mit 20,8 Prozent in den Landtag ein.

von shz.de und dpa

erstellt am 30.Mai.2017 | 10:50 Uhr