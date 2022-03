Politik : Erstmal ins Hotel

Die Menschen kommen mit dem Zug, dem Bus und manchmal auch mit dem Auto. Sie flüchten vor dem Krieg in der Ukraine in andere Länder, auch nach Deutschland. Doch was, wenn sie angekommen sind? Wo sollen sie dann unterkommen?

Eine Möglichkeit sind Hotels und Jugendherbergen. Viele von ihnen bieten Geflüchteten für die ersten Tage ein Zimmer bei sich an. Im Bundesland Hessen zum Beispiel machen 300 Hotels mit. Sie bieten Plätze für knapp 9500 Menschen. Die Hotels und auch Gaststätten könnten außerdem eine Möglichkeit für die Geflüchteten sein, hier eine Arbeit zu finden, sa...

