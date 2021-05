Nahost-Konflikt : Erster Tagesangriff auf Tel Aviv - Dutzende Tote in Gaza

Der Gaza-Konflikt schaukelt sich immer weiter hoch. Angriffe und Gegenangriffe sorgen auf beiden Seiten für großes Leid. Auffällig ist diesmal, wie schnell und wo die Lage eskalierte.

Tel Aviv/Gaza | Zum ersten Mal heulen am Donnerstag in der israelischen Küstenmetropole Tel Aviv am helllichten Tage die Raketen-Warnsirenen. Aufgeschreckte Menschen in einem großen Bürogebäude im Stadtzentrum rennen eilig in einen Schutzbunker unter der Erde. Es sind dumpfe Explosionen zu hören. „Wir müssen hier bleiben, auch Raketensplitter können töten“, ruf...

