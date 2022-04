Probealarme : Erster kreisweiter Warntag in Hameln-Pyrmont

Flut im Ahrtal, Krieg in der Ukraine - die Warnung der Bevölkerung vor Katastrophen gewinnt wieder an Bedeutung. Der Landkreis Hameln-Pyrmont will seine Bürger nun für die verschiedenen Warnmechanismen sensibilisieren.

Im Kreis Hameln-Pyrmont findet am Samstag der erste kreisweite Warntag statt. Wie der Landkreis mitteilte, soll es ab 12.00 Uhr unter anderem Probealarme über das kreisweite Sirenennetz geben. Künftig soll der Warntag demnach an jedem ersten Samstag eines Quartals stattfinden - und damit häufiger als der jährliche bundesweite Warntag. Vor dem Hintergru...

