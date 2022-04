Bildung : Erste schriftliche Abiturprüfung in MV

An Mecklenburg-Vorpommerns Schulen beginnen die Abschlussprüfungen. Als Erstes schreiben die Abiturienten am Mittwoch (8.00 Uhr) die Deutschprüfung, am Freitag folgt Englisch. Die Prüfungen für die Mittlere Reife beginnen eine Woche später, am 4. Mai - ebenfalls mit Deutsch. Rund 11 500 Jugendliche wollen sich den Abschlussprüfungen stellen. Den Prüflingen stehen in diesem Jahr 30 Minuten mehr Zeit zur Verfügung, um die Aufgaben zu bearbeiten, wie das Bildungsministerium mitteilte. Damit soll der Pandemie-Situation Rechnung getragen werden.

