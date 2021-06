Nach Anschlag : Erste Maschine mit verletzten Soldaten aus Mali gelandet

13 Blauhelmsoldaten wurden bei dem Anschlag in Mali teils schwer verletzt, darunter zwölf Deutsche. Die ersten Verletzten sind nun in Deutschland angekommen.

Wunstorf | Nach dem Selbstmordattentat im westafrikanischen Mali auf Blauhelmsoldaten sind die ersten der zwölf verletzten Bundeswehr-Soldaten in Deutschland gelandet. Der Evakuierungsflug einer Maschine vom Typ A400M landete nach Angaben der Luftwaffe am Samstagnachmittag in Köln. An Bord waren die drei schwer verletzten deutschen Blauhelm-Soldaten und jene,...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.