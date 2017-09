Paul Manafort im Visier des FBI : Erste Anklagen in Russland-Affäre erwartet

vergrößern 1 von 1 Foto: Justin Lane 1 von 1

New York | Während der Vollversammlung der Vereinten Nationen verbringt der Präsident erstmals seit langem wieder einmal ein paar Tage zu Hause im „Trump Tower“. Von dort aus plante er seinen Wahlkampf und hier residierte auch sein Wahlkampf-Manager, Paul Manafort. Die Schlagzeilen über den Fortgang der Ermittlungen in der Russland-Affäre, die Trump in seinem Wolkenkratzer erreichten, dürften wenig gute Erinnerungen ausgelöst haben.

Wie zuerst CNN und dann auch andere US-Medien berichteten, stand Paul Manafort, der Trump zum Sieg bei den Vorwahlen der Republikaner führte, mit kurzen Unterbrechungen seit 2014 unter Überwachung des FBI. „Das ist eine Riesensache“, schreibt der Spezialist für die Verfolgung von Wirtschafts-Kriminalität an der George Washington University Law School, Randall D. Eliason in der Washington Post. „Es gehört einiges dazu, eine richterliche Abhörgenehmigung zu erhalten.“

Manaforts Vergangenheit

Im Fall Manaforts mussten die Ermittler des geheimen FISA-Gerichts aufzeigen, dass der ehemalige Berater des später gestürzten pro-russischen Präsidenten der Ukraine, Wiktor Janukowytsch, in dringendem Verdacht steht, eine Straftat begangen zu haben.

Zum einen geht es um die Zahlung von rund zwölf Millionen Dollar aus einer Schwarzgeldkasse der pro-russischen Janukowytsch-Partei. Der amerikanische Autokraten-Berater steht in Verdacht, das Geld mit dem Kauf teurer Immobilien und deren anschließenden Beleihung in den USA gewaschen zu haben.

Diese Aktivitäten gehen bis in die Tage vor Manaforts Anheuern bei Trump zurück. Viel problematischer für den Präsidenten ist der erneuerte FISA-Beschluss für den Lauschangriff für die Zeit während und nach seiner Tätigkeit als Wahlkampfmanager.

CNN berichtet unter Berufung auf drei Quellen, Manafort habe in den abgehörten Gesprächen seine Kontaktleute in Russland ermutigt, zugunsten Trumps in den Wahlkampf einzugreifen.

Trump suchte auch nach Manaforts Rücktritt seinen Rat

Unklar bleibt, ob den Ermittlern Gesprächsprotokolle vorliegen, auf denen Trump selber zu hören ist. Das könnte sich als großes Problem erweisen, weil der Präsident auch nach dem Rücktritt Manaforts im August vergangenen Jahres regelmäßig dessen Rat suchte. Trump stellte den Kontakt zu Manafort erst auf Drängen seiner Anwälte im Weißen Haus hin ein.

Obwohl der Sonderermittler in der Russland-Affäre, Robert Mueller, und dessen Team sehr diskret vorgehen, deutet nach Ansicht von Experten vieles darauf hin, dass sie eine klassische Strategie verfolgen. „Sie fangen erst den kleinen Fisch und überreden diesen dann, bei den Ermittlungen gegen den großen Fisch zu kooperieren“, meint Rechtsprofessor Eliasson.

Manafort als Türöffner für Ermittlungen gegen Trump

Manafort bietet sich dabei neben dem ehemaligen Nationalen Sicherheitsberater Michael Flynn und Trumps Hausanwalt Michael Cohen als idealer Baustein an. Das könnte auch die aggressive Gangart bei den Ermittlungen gegen den Lobbyisten erklären.

Bei einer Razzia im Juli brachen FBI-Agenten in den frühen Morgenstunden das Schloss zum Luxus-Apartment Manaforts in Alexandria auf und überraschten Trumps früheren Wahlkampfmanager im Schlaf.

Die Beamten stellten laut exklusiver Informationen der „New York Times“ bei der Razzia im Juli Dokumente, Laufwerke und anderes Beweismaterial sicher. Anschließend teilte das Team von Sonderermittler Mueller dem verdutzten Manafort mit, er stelle sich in der Russland-Affäre besser auf eine Anklage ein.

Für Eliasson ist der Fall klar gelagert. „Das war ein signifikanter Schritt bei den Ermittlungen.“ Auf jeden Fall einer, der den Aufenthalt des Präsidenten während der UNO-Woche im Trump-Tower alles andere als sorgenfrei macht.