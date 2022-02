Politik : Erneut demonstrieren Hunderte gegen Krieg in der Ukraine

Erneut haben Hunderte Menschen in Hamburg gegen den russischen Einmarsch in die Ukraine demonstriert. Sie versammelten sich am Sonntagmittag vor dem Rathaus, an dem die ukrainische Flagge gehisst war. Die Polizei sprach von anfänglich 400 Teilnehmern, allerdings gebe es weiter starken Zulauf.

Unter großem Applaus der Menge spielten Musiker die ukrainische Nationalhymne, die „Ode die an Freude“ aus der 9. Sinfonie Beethovens und das Lied „Imagine“ von John Lennon. Viele ukrainische Fahnen waren zu sehen. Auf Schildern waren Texte wie „Hände weg von der Ukraine“ und „Make love not war“ zu lesen. Nach Polizeiangaben war die geplante Versammlun...

