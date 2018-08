Mit Kommentar : Erfinder will Verbot der Waffe aus dem 3D-Drucker anfechten

Bei der Klage gegen die Plastikpistole aus dem 3D-Drucker geht es ums Prinzip. Das von der US-Verfassung garantierte Recht, Waffen zu tragen, trifft auf den Anspruch der Bürger auf Sicherheit. Deshalb wird schon seit 2013 so erbittert über die Verbreitung der Software für die Herstellung des Liberators gestritten. Die Kritiker der „Lego“-Pistole glauben selber nicht, dass dieses spezifische Modell für Terroristen oder Kriminelle besonders ansprechend sein dürfte. Warum durch die Mühe der aufwendigen Herstellung einer höchst unzuverlässigen Waffe am teuren 3D-Drucker gehen, wenn auf dem Schwarzmarkt verlässliche Schießeisen leicht verfügbar sind. Den Klägern geht es vor allem darum, dass sich der Liberator nicht in Metallschleusen entdecken lässt. Mit dem Fortschreiten der Technik und besseren Designs könnten sie eines Tages günstiger, einfacher und in besserer Qualität hergestellt werden. Dann gäbe es einen Präzedenzfall. Der Texaner Cody Wilson argumentiert genau anders herum. Wenn schon der Liberator verboten wird, werde es nicht lange dauern, ehe die Regierung andere Waffen aus dem Verkehr zieht. Dies unterliefe die Freiheitsrechte der Amerikaner. Vieles spräche für einen gesetzlichen Kompromiss, der mit der Verfassung konform ist. So könnte das Herunterladen der Software auf registrierte Benutzer aus den USA beschränkt, die Verwendung von Metallbauteilen verlangt und die Registrierung vorgeschrieben werden. Schon wäre der Reiz und das Risiko dieser Pistolen aus dem 3D-Drucker minimiert. Doch dazu ist der Kongress nicht in der Lage. Das politische Klima in Trumps Amerika ist so polarisiert, dass der gesunde Menschenverstand keine Chance hat.