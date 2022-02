Pandemie : Ende von Isolation für Corona-Infizierte in England

In England sind bereits so gut wie alle Corona-Regeln aufgehoben. Im Parlament hat Premier Johnson jetzt seinen Plan für ein „Leben mit Covid“ vorgestellt.

Corona-Infizierte in England müssen sich künftig nicht mehr verpflichtend isolieren. Das Ende der staatlichen Vorschrift ist Teil des Plans für ein „Leben mit Covid“, den der britische Premierminister Boris Johnson im Parlament in London vorstellte. Die Regierung setze darauf, dass sich Infizierte in Selbstverantwortung wie Menschen mit einer Erkältung...

