TV-Ansprache : Emotionale Worte: Das sagt Olaf Scholz zum Krieg in der Ukraine

Die Angriffe Russlands gegen die Ukraine erschüttern die Welt. Bundeskanzler Olaf Scholz reagiert emotional auf die Geschehnisse.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat sich am Donnerstag nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine in einer Fernsehansprache an die Menschen in Deutschland gewandt. Er sagte: „Heute ist ein furchtbarer Tag für die Ukraine und ein düsterer Tag für Europa. Wir alle sorgen uns um den Frieden. Ich kann mir gut vorstellen, welche Fragen Sie sich heute Abend...

