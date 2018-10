Wahl in Hessen 2018 : Eine Legislatur in Schwarz und Grün: Die Regierung der Geräuschlosen

„Langweilig ist das neue Sexy“, sagen die Grünen – und die CDU will „kein Durcheinander“. Eine Analyse von Stefan Hans Kläsener.

von shz.de

21. Oktober 2018, 13:05 Uhr

Auch um die Mittagszeit klingt die Stimme von Volker Bouffier noch abgrundtief bassig. Der Mann, der in der von Alfred Dregger, Walter Wallmann und Roland Koch geprägten hessischen CDU die unangefochtene Nummer Eins ist, verströmt keine Amtsmüdigkeit, wie ihm die Konkurrenz unterstellt.

Der Wahlkampf ist hart, denn den Gegenwind aus Berlin spürt der hessische Ministerpräsident nur zu sehr. Allerdings lässt er keinen Zweifel daran, dass er eigentlich den Gegenwind aus Bayern meint. „In jüngerer Zeit hat sich der Horst verändert“, brummt Bouffier wie zu sich selbst. Ansonsten habe die hessische CDU traditionell ein gutes Verhältnis zur CSU, „wir verstehen die auch“. Aber die Eskapaden des Horst Seehofer in der Berliner Koalition, nein, die haben sie in Hessen nicht mehr verstanden.

Und auch wenn Bouffier als treuer Diener von Roland Koch zu den frühen Merkel-Kritikern in der Partei gezählt wurde – auf die Kanzlerin lässt er nichts kommen. „Die Menschen wollen kein Durcheinander“, sagt Bouffier und meint damit die geräuschlose hessische Regierung wie auch die unaufgeregte Art der Angela Merkel.

„Wir erleben eine Zeitenwende.“

Volker Bouffier

„Musst du jeden Tag die Trommel hauen?“, fragt er sich mit Blick auf twitternde Kollegen. Und für selbsternannte Nachwuchskräfte in der Union hat er leisen Spott übrig: „Erst kommt die Leistung, dann die Show – und das sage ich denen auch.“ Unklar, ob er damit nur Jens Spahn oder auch Daniel Günther meint.

Aber dann taucht auch beim in sich ruhenden Bouffier Unsicherheit auf: „Wir erleben eine Zeitenwende.“ Mit der politischen sei die wirtschaftliche Stabilität Deutschlands bedroht, und mit dieser auch die Stabilität Europas. Das sagt er mit zerknittertem Gesicht und voller Sorge: Hessen ist als ehemaliges Zonengrenzland eng den US-Amerikanern verbunden, Hessen hat Automobilindustrie, Hessen hat den einzigen deutschen Finanzplatz von Bedeutung. Und in Hessen hat die CDU die einzige Wahl dieses Jahres zu bestehen.

Schwarz-Grüne Geräuschlosigkeit

Morgens um 8 Uhr ist Thorsten Schäfer-Gümbel im Hochbetrieb. Er spult seine Wahlthemen Mobilität, Wohnen und Digitalisierung ab wie ein Notar den Kaufvertrag. Und macht sich über sich selbst ein wenig lustig: „Der Politikertypus, den ich verkörpere, ist für die Medienlandschaft sperrig.“ Mit dieser akkuraten, fast pedantischen Art hat er die am Boden liegende hessische Partei wieder geeint nach dem Desaster um die vermeintliche Wahlsiegerin Andrea Ypsilanti, die seinerzeit mit ihrem plötzlichen Schwenk zur Linkspartei viel Glaubwürdigkeit verspielt hatte. Nur so kam Volker Bouffier überhaupt an die Macht, denn die Vorgängerregierung von Roland Koch hatte abgewirtschaftet. Daher will TSG, wie Schäfer-Gümbel bei den Genossen genannt wird, nicht der „Ausschließeritis“ verfallen und sich ein Hintertürchen offenlassen, sollte das Wahlergebnis für eine Rot-Rot-Grüne Mehrheit reichen. Allerdings wäre die nach derzeitigen Umfragen eher Grün-Rot-Rot. „Die Wege zwischen den Parteien sind weit in Hessen“, seufzt TSG, und das gilt auch für sein Verhältnis zum Amtsinhaber, dem er immerhin eine „hochprofessionelle Art, die Menschen zu vereinnahmen“, bescheinigt.

Am gelassensten schaut der Vize-Ministerpräsident auf den Wahltermin. Tarek Al-Wazir ist stolz auf das einzige grüne Bündnis mit den Schwarzen, das eine Legislatur gehalten hat. Frühere Experimente im Saarland und in Hamburg scheiterten vorzeitig, allerdings in beiden Fällen nicht an den Grünen. Einfach geräuschlos eine Legislatur durchzuregieren – reicht das für eine Wiederwahl? „Langweilig ist das neue Sexy“, kontert Al-Wazir, und es klingt wie die Bouffiersche Mahnung, die Menschen wollten kein Durcheinander. Auch wenn Schwarz-Grün die Mehrheit verlieren sollte – die Grünen stellen am 28. Oktober den Wahlsieger.

AfD wird auch in Hessen in den Landtag einziehen

Darauf blickt die FDP mit Neid. Spitzenkandidat René Rock schielt auf das Verkehrsministerium von Al-Wazir, das früher fest in der Hand der FDP war und in dem viele Abteilungsleiter, so erzählt Rock unverblümt, auf ihn als Minister hoffen – der Beförderung wegen. Doch dazu muss die FDP wieder in den Landtag, was ihr 2013 nur um Haaresbreite gelang. Darüber lächelt Robert Lambrou von der AfD, der ansonsten mehr über innerparteiliche Zwistigkeiten spricht. Er ist ein überzeugter Vertreter der bürgerlich-konservativen in der AfD, die mit Rechtsextremen nichts gemein haben wollen. Er darf fest mit einem Landtagsmandat rechnen.