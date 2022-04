Politik : Ein neues Staatsoberhaupt für Frankreich

Von unserem Nachbarland Frankreich ist gerade häufiger in den Nachrichten die Rede. Dort steht eine wichtige Entscheidung an. Warum die so bedeutsam ist, erfährst du hier.

Drei senkrechte Balken nebeneinander, in Blau, Weiß und Rot. So sieht die Flagge unseres Nachbarlandes Frankreich aus. Derzeit ist sie häufig in den Nachrichten zu sehen. Das liegt daran, dass in Frankreich gerade darüber entschieden wird, wer der neue Präsident oder die neue Präsidentin wird. Wer steht zur Wahl? Der jetzige Präsident ist Emmanuel Ma...

