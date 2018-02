Kommentar : Ein Name gerät in Verruf: Schulz oder Nicht-Schulz sein

Es war einmal ein guter, alter Familienname – dann kam Martin. Auf einmal ist „schulzen“ ein Synonym für lügen. Redakteur Dieter Schulz aus der Perspektive eines Namensvettern.

von Dieter Schulz

10. Februar 2018, 13:20 Uhr

Es war einmal ein guter, alter Familienname. Und er hatte eine ehrbare Bedeutung, da er auf das mittelalterliche Amt des Schultheiß zurückging. Eines Beamten, der „Schuld heischte“, also im Auftrag der Lehnherren Abgaben einzog oder Verordnungen durchsetzte. Später wurde gar zwischen Stadt- und Dorfschulzen unterschieden.

Unter den 500.000 Familiennamen, die es laut Duden in Deutschland gibt, rangiert der Name Schulz auf Platz 9. Nehme man die vielen Ableitungen wie Schulze, Schultz, Schultze & Co. hinzu – die altehrwürdige Bezeichnung für den heutigen Bürgermeister oder Gemeindevertreter wäre die klare Nummer 1. Ich habe ihn immer mit Stolz getragen. Und das seit über 54 Jahren.

Und dann kam Martin. Auf einmal ist „schulzen“ ein Synonym für lügen – Nomen: der Schulz. Adjektiv: schulzig. Selbst Sprichwörter werden verschulzt: „Da hat er uns einen dicken Schulz aufgebunden“ oder „Der schulzt, bis sich die Balken biegen“ beziehungsweise „Wer einmal schulzt, dem glaubt man nicht“.

Nun kann dies all jenen „völlig Schulz sein“, die nicht Schulz heißen. Aber was machen die Mitglieder der übrigen 93.344 Familien in Deutschland, die nicht in Würselen leben?