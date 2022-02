Politik : Düsseldorfer Landtag solidarisiert sich mit der Ukraine

Der nordrhein-westfälische Landtag zeigt auf der LED-Wand an der Gebäudefassade seit Donnerstagvormittag eine Solidaritätsbekundung mit der Ukraine. „Wir verurteilen den ungerechtfertigten, völkerrechtswidrigen Angriff auf die souveräne und demokratische Ukraine“, wurde Landtagspräsident André Kuper auf der LED-Wand zitiert.

Der Landtagspräsident werde zudem ein Schreiben an den ukrainischen Botschafter und die Generalkonsulin der Ukraine in Düsseldorf richten, so ein Sprecher des Landtags. In dem Schreiben heiße es: „Mit dem ukrainischen Volk verbindet uns die Hoffnung und der niemals aufzugebende Wunsch nach einem Zusammenleben in Frieden und Freiheit.“...

