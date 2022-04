Urteil : Drese zu Hotspot-Urteil: Änderungen sind sofort gültig

Nach der Ablehnung der sogenannten Hotspot-Regel durch das Oberverwaltungsgericht ergeben sich für die Menschen in Mecklenburg-Vorpommern bereits von diesem Samstag an wichtige Veränderungen. Wie Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD) am Samstag berichtete, entfällt beispielsweise beim Einkaufen im Einzel- und Großhandel sowie auf Wochenmärkten die Pflicht zum Maskentragen. Das gelte nun auch für die Gastronomie im Innenbereich. Bislang war dies nur im Außenbereich möglich. Gleichzeitig dürften Kinos und Theater wieder die volle Platzkapazität ihrer Säle nutzen.

Nach dem OVG-Beschluss vom Freitag entf...

