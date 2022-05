Sport : Drei Millionen Euro für 20 Sportstätten im Norden

Das Innenministerium in Kiel unterstützt die Sanierung und den Neubau von 20 kommunalen Sportstätten mit 2,93 Millionen Euro. „Unser klares langfristiges Ziel ist die Sanierung der kommunalen Sportstätten in Schleswig-Holstein““, erklärte Ressortchefin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) am Freitag.

Das Geld ist in elf Fällen für Spielfel...

