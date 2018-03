Jemen : Drei Jahre Krieg: Huthi demonstrieren in Sanaa

Seit drei Jahren fliegt Saudi-Arabien Luftangriffe auf Rebellen im Jemen, um seine Macht in der Region zu sichern.

von dpa

26. März 2018, 15:42 Uhr

Sanaa/Riad | Drei Jahre nach der Eskalation des Jemen-Krieges sind Tausende Anhänger der Huthi-Rebellen in der Hauptstadt Sanaa gegen die saudischen Luftangriffe auf die Straße gegangen. Die Demonstranten trugen am Montag Schilder, auf denen sie die „Aggression“ Saudi-Arabiens in dem Land auf der arabischen Halbinsel beklagten.

Unter anderem wegen des Jemen-Krieges stehen deutsche Waffenlieferungen an Saudi-Arabien in der Kritik. Das schwerreiche Königreich ist das Nachbarland des Hungerlandes Jemen und liefert sich dort mit dem Iran einen seiner Stellvertreterkriege.

Die Huthis werden seit März 2015 vom jemenitischen Nachbarland Saudi-Arabien und mit ihm Verbündeten Staaten bekämpft, die den Einfluss des saudischen Erzrivalen Iran zurückdrängen wollen. Der schiitische Iran unterstützt die Aufständischen, die weite Teile im Norden des Landes und auch die Hauptstadt Sanaa kontrollieren.

Die Huthi-Rebellen schießen aus Vergeltung immer wieder Raketen auf Saudi-Arabien und seine Hauptstadt Riad. „Stoppt Eure Angriffe, dann stoppen wir unsere Raketen“, rief Huthi-Führer Saleh al-Sammad am Montag den Demonstranten in Sanaa zu.

Foto: Yahya Arhab

In der Nacht zu Montag hatte Saudi-Arabien sieben aus dem Jemen abgefeuerte Raketen abgefangen. Die Geschosse seien von der Luftabwehr zerstört worden, berichteten saudische Medien unter Berufung auf Militärquellen. Bei der Zerstörung der Raketen seien Trümmerteile auch auf Wohngebiete gefallen und hätten in Riad mindestens einen Menschen getötet und zwei weitere verletzt.

Interview: „Der Nahe Osten ist zum Spielball geworden“

Die Bundesregierung verurteilte am Montag den Raketenbeschuss auf Riad. „Die Raketenangriffe auf Saudi-Arabien müssen endlich ein Ende nehmen. Sie verschärfen den Konflikt und drohen, die laufenden Bemühungen des neuen Sondergesandten zu unterminieren, der zurzeit Vermittlungsgespräche in Jemen führt“, sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amts in Berlin. „Wir brauchen jetzt dringend eine politische Lösung des Jemen-Konflikts. Wir rufen die Parteien zu einem sofortigen Waffenstillstand und zu Verhandlungen unter der Ägide der Vereinten Nationen auf.“