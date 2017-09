Nordkorea-Konflikt : Donald Trumps strategisches Kuddelmuddel

vergrößern 1 von 1 Foto: dpa 1 von 1

von Thomas J. Spang

erstellt am 15.Sep.2017 | 18:56 Uhr

Washington | An Kraftmeierei lässt es die US-Regierung nicht mangeln. So auch diesmal nach dem neuerlichen Test einer nordkoreanischen Rakete, die abermals über Japan und so weit wie nie zuvor flog. Diesmal lag es an Außenminister Rex Tillerson, „neue Maßnahmen“ zu verlangen. Verglichen mit den Äußerungen des Präsidenten, der kürzlich mit „Feuer und Zorn“ drohte, fiel die Reaktion eher gemäßigt aus.

Tillerson weiß, wie gering der Handlungsspielraum Washingtons tatsächlich ist. Das musste die Supermacht erst Anfang der Woche schmerzhaft in Erfahrung bringen, als sich der UN-Sicherheitsrat nach dem Test einer Wasserstoffbombe nur zu sehr bescheidenen Strafmaßnahmen durchringen konnte.

Die USA mussten erhebliche Zugeständnisse an Russland und China machen, damit die beiden Veto-Mächte einer moderaten Deckelung der erlaubten Öleinfuhren aus China sowie Sanktionen gegen die Textilindustrie zustimmten. Viel mehr ist auch diesmal nicht im Sicherheitsrat zu erwarten. Die vielleicht zehnte UN-Resolution seit dem Jahr 2006 wird Pjöngjang genauso wenig von seinem Kurs abbringen wie die erste.

Das Regime hat aus der US-Invasion in Irak die keineswegs irrationale Lehre gezogen, dass es sich mit Nuklearwaffen gegen die Supermacht immunisieren kann. Genau deshalb hat es keinen Anreiz, von seinem Kurs abzulassen. China liegt seinerseits daran, das Nachbarland nicht zu destabilisieren. Es will weder Flüchtlingsströme im Land noch US-Truppen an der eigenen Grenze stehen haben.

Das zentrale Problem der Reaktionen Trumps besteht in dem strategischen Kuddelmuddel, mit dem seine Regierung auf die Raketen- und Atomtests reagiert. Der Präsident weiß, dass ein militärischer Erstschlag keine Option gegen das bis an die Zähne bewaffnete Nordkorea ist. Es sei denn, er wollte einen nuklearen Holocaust auf der koreanischen Halbinsel riskieren.

Tatsächlich gibt es zum jetzigen Zeitpunkt keine andere vertretbare Wahl als eine Politik der Abschreckung. Das hat mit einem paranoiden Massenmörder wie Stalin funktioniert und scheint auch heute effektiv zu sein. Ein solcher Kurs verspricht umso mehr Erfolg, je enger die Alliierten zusammenrücken und desto breiter das Bündnis gegen das Regime sich aufstellt.

Und hier liegt das andere Problem. Statt zu einen, spaltet Trump. Er stößt Südkorea vor den Kopf, in dem es dessen Präsidenten Schwäche vorhält, und mit einem Ende des Freihandelsabkommens droht. Er versucht, China vorzuführen und stellt Handelssanktionen gegen Peking in Aussicht, wenn es weiterhin Güter in das Nachbarland liefert.

Das Ergebnis dieser konfusen Korea-Politik ist eine Supermacht, die ihren Einfluss auf das Geschehen zunehmend verliert. Für einen Egozentriker wie Trump ist das nur schwer zu ertragen. Das macht die Situation insgesamt so gefährlich. Denn der nächste Test Nordkoreas kommt bestimmt.