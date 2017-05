Neues vom US-Präsidenten : Donald Trump könnte mit „Covfefe“ das Wort des Jahres erfunden haben

vergrößern 1 von 1 Foto: Screenshot/Twitter 1 von 1

Washington | Ein verunglückter Trump-Tweet sorgt für Erheiterung im Netz. Viele Twitter-Nutzer fragten sich am Dienstagabend: Was twittert der US-Präsident da? Ein Tweet mit Tippfehlern löste Spekulationen aus, was der Präsident eigentlich sagen wollte. „Despite the negative press covfefe“ (deutsch: Trotz der negativen Presse covfefe) hieß es in dem in der Nacht auf Mittwoch (Ortszeit) geposteten Tweet, der nach dem Nicht-Wort „covfefe“ mitten im Satz abzubrechen scheint.

Despite the constant negative press covfefe — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31. Mai 2017 Embeded Tweet

Mehr als 100.000 Twitter-Nutzer hatten den Tweet geteilt, mehr als 130.000 das Gefällt-mir-Zeichen angeklickt. „covfefe“ ist weltweit ein vielgesuchter Begriff bei Google. Vermutlich wollte Trump „coverage“ - also Berichterstattung - schreiben, spekulieren User. Hatte der Präsident zu viel Eis gegessen, dass er nicht mehr tippen konnte, war er betrunken, oder hatte er unabsichtlich sein Codewort für die US-Atombomben verraten? „Covfefe“ könnte aber auch russisch für „Ich trete zurück“ heißen, schrieb eine Userin auf Twitter in Anspielung auf die Verstrickungen des Weißen Hauses mit Moskau. All diese Spekulation machten #covfefe zu einem Twitter-Phänomen.

„Donald Trump könnte soeben das Wort des Jahres 2017 erfunden haben (auch wenn es unabsichtlich war)“, hieß es etwa beim australischen Sender ABC. Auch Deutschland folgte dem „covfefe“-Trend: „Es steckt viel Spaß in covfefe“, twitterte etwa der Comedian Jan Böhmermann.

Eine Twitter-Nutzerin schreibt: „Die Welt wird nicht mit einem Knall enden, aber mit einem Covfefe.“

The world will end not with a bang, but with a covfefe. — Bess Kalb (@bessbell) 31. Mai 2017

Ein anderer Twitterer schreibt, dass bereits jemand die Domain „covfefe.com“ registriert habe.

Well, that was quick! Someone has already registered "https://t.co/KpkLTvlBTQ" ... pic.twitter.com/CMILBFmnAB — Clive Thompson (@pomeranian99) 31. Mai 2017

Die Wortneuschöpfung gibt es binnen kürzester Zeit auch auf T-Shirts zu kaufen.

God bless Murica - 30 minutes in and ecommerce is happening #Covfefe pic.twitter.com/bAorapQ7vD — Corey duBrowa (@coreydu) 31. Mai 2017

Schnell hatte „covfefe“ auch einen Eintrag im „Urban Dictionary“, einem Online-Wörterbuch für Umgangssprache: „Wenn man ,coverage‘ schreiben will, aber die Hände zu klein sind, um alle Buchstaben auf der Tastatur zu treffen.“

Auch abseits von „Covfefe-Gate“ sorgt Trump für Aufsehen

Donald Trump soll Staatschefs weltweit seine Handynummer gegeben haben, damit sie ihn direkt kontaktieren können. Das berichtet die Associated Press. Dieser lasche Umgang schürt Bedenken über die Sicherheit der Kommunikationsmethoden des US-Präsidenten. Gespräche könnten abgehört werden. Ein solcher Nummernaustausch ist nach diplomatischen Protokollen nicht vorgesehen. In der Regel werden Gespräche zwischen Staatslenkern nur über besonders gesicherte Verbindungen geführt. Selbst diese könnten angezapft werden.

Im Detail habe Trump Kanadas und Mexikos Führung seine Nummer weitergereicht, sagen frühere und aktuelle Offizielle dem Portal „News Wire“. Nur Justin Trudeau habe die Möglichkeit bereits genutzt. Auch hätten Trump und der neue französische Präsident Emanuel Macron Nummern ausgetauscht. Das Weiße Haus und das Büro von Trudeau wollten die Nummernweitergabe bislang nicht kommentieren.

(mit dpa)

von Gerrit Hencke

erstellt am 31.Mai.2017 | 10:59 Uhr