In Neumünster in Haft : Dieser Mann will Carles Puigdemont Asyl anbieten

Der abgesetzte katalanische Präsident Carles Puigdemont könnte Unterschlupf in Niedersachsen finden. Ein Pastor will ihm sein Haus zur Verfügung stellen.

von Laura Fühner

04. April 2018, 13:15 Uhr

Der abgesetzte katalanische Präsident Carles Puigdemont könnte Unterschlupf in der niedersächsischen Grafschaft Bentheim finden. Ein Pastor aus der Gemeinde Ohne will ihm sein Haus zur Verfügung stellen: Karl W. ter Horst bietet dem festgenommenen katalanischen Politiker Carles Puigdemont Asyl in seinem Haus in Ohne an. Damit möchte der Pastor i.R. seine Solidarität zu dem Politiker kundtun, der auf der Rückreise aus Finnland auf einem Rastplatz bei Schleswig aufgrund eines europäischen Haftbefehls festgenommen worden war. „Es ist ein Unding, dass er ausgerechnet in Deutschland verhaftet wurde“, findet ter Horst.

Puigdemont wird Rebellion und die Veruntreuung öffentlicher Gelder vorgeworfen. „Nur weil er sich für die Separation eingesetzt hat, kann er doch nicht einfach verhaftet werden. Es ist eine Meinung, die er vertreten hat“, sagt ter Horst. Er selbst stehe der katalonischen Unabhängigkeit skeptisch gegenüber. Dennoch bietet er in Anlehnung an das Kirchenasyl Puigdemont seine eigenen vier Wände in Ohne an und käme auch für alle Kosten auf. Dafür hat er einen Brief mit seinem Angebot für den Inhaftierten an die Justizvollzugsanstalt nach Neumünster geschickt, in der Puigdemont zurzeit inhaftiert ist. Eine Antwort hat er noch nicht bekommen.

Das Angebot, in Ohne Zuflucht zu finden, gelte insbesondere dann, wenn eine Auslieferung beschlossen werde. „Ich bin seit 50 Jahren mit Katalonien verbunden und ich sehe es auch als Pflicht eines Christen, ihn aufzunehmen“, begründet der Pastor. Ohne sei ein guter Standort: „So kann er schnell wieder nach Belgien. Dort wurde er schließlich nicht verhaftet.“ Doch eigentlich, findet ter Horst, müsste der Politiker auch wieder nach Spanien reisen können, um dort „in Ruhe verhandeln zu dürfen“.

Fragen und Antworten zum Thema:

Wer ist eigentlich Carles Puigdemont? Wohl nie hat es der Chef einer einzelnen spanischen Region zu so viel medialer Aufmerksamkeit in ganz Europa geschafft wie Carles Puigdemont (55). Der im katalanischen Bergdörfchen Amer geborene Sohn eines Konditormeisters studierte Philologie und wurde danach Journalist. 1983 überlebte er einen schweren Verkehrsunfall. Die Kopfnarben, die er davontrug, versucht er mit einer in Spanien vielkommentierten Frisur zu verdecken. In den 1990er-Jahren reiste Puigdemont oft nach Südosteuropa, um unter anderem am Beispiel des damaligen Jugoslawiens „Nationen ohne Staat“ zu studieren. Puigdemont arbeitete für mehrere Regionalzeitungen und war 1998 Mitgründer der Katalanischen Nachrichten-Agentur. 2004 übernahm er die Leitung des englischsprachigen Blattes „Catalonia Today“ und erst zwei Jahre später trat er in die Politik ein. Dann ging es aber Schlag auf Schlag: 2011 wurde er zum ersten nichtsozialistischen Bürgermeister der katalanischen Stadt Girona nach der Franco-Diktatur (1939-1975) gewählt.

2015 avancierte er zum Vorsitzenden des einflussreichen „Verbandes der Gemeinden für die Unabhängigkeit Kataloniens“ (MAI), dem rund 750 der 948 Bürgermeister der Region angehören.

Und im Januar 2016 stieg er zum Chef der katalanischen Regionalregierung auf.

Was wird Puigdemont genau vorgeworfen? Trotz großen Widerstands der spanischen Zentralregierung und eines gerichtlichen Verbots organisierte Puigdemont für den 1. Oktober 2017 ein Referendum über die Abspaltung Kataloniens. Die Separatisten setzten sich bei der von Madrid verbotenen Abstimmung durch – Puigdemont aber nutzte das nichts. Erst wurde er von Madrid als Regionalchef abgesetzt, kurz darauf floh er aus Angst vor der spanischen Justiz nach Brüssel. Gegen Puigdemont wird unter anderem wegen Rebellion und Veruntreuung öffentlicher Mittel ermittelt, weil er das für Madrid illegale Referendum aus öffentlichen Mitteln finanzierte. Die Neuwahl in Katalonien am 21. Dezember 2017 machte Puigdemont zu einer Abstimmung über die Nationalfrage. Wieder siegten die Separatisten, doch wegen des Haftbefehls konnte Puigdemont nicht erneut für die Präsidentschaft der Region kandidieren. Stattdessen versuchte er aus dem Exil Einfluss auf die Entwicklung in seiner Heimat zu nehmen. Ihm drohen in der Heimat bis zu 30 Jahre Haft.

Warum sitzt Puigdemont ausgerechnet in Neumünster in Haft? Carles Puigdemont wurde am 25. März auf einer Autobahn-Raststätte nahe der Abfahrt Schleswig-Schuby festgenommen, als er auf der Rückfahrt von einer Finnlandreise nach Belgien war. Nach Neumünster ist Carles Puigdemont offenbar gekommen, weil hier die zentrale Untersuchungshaftanstalt für das Land ist. Zwar haben die anderen Gefängnisse im Land auch einige Plätze für U-Haft, allerdings werden die in der Regel für Gefangene genutzt, die an dem Standort gerade ihren Prozess haben. Grundlage für die Festnahme war ein europäischer Haftbefehl, den Spanien am 23. März ausgestellt hatte. Darin wird Puigdemont Rebellion und Veruntreuung öffentlicher Gelder vorgeworfen. Stellt ein EU-Staat einen europäischen Haftbefehl gegen jemanden, wird derjenige automatisch zur Fahndung ausgeschrieben. Das passiert über das Schengener Informationssystem. Zusätzlich haben die EU-Staaten Kontaktstellen für solche Fälle: in Deutschland beim Bundeskriminalamt. Dort ging die Information zu Puigdemont am Freitag ein.

Wer entscheidet im Fall Puigdemont wann und was? Nach der Festnahme des ehemaligen katalanischen Regionalpräsidenten Carles Puigdemont in Schleswig-Holstein muss die Justiz im Norden über eine Auslieferung des 55-Jährigen an Spanien entscheiden. Verschiedene Gerichte und Behörden sind involviert. Das Amtsgericht Neumünster: Da Puigdemont am Sonntag nach seiner Festnahme in die JVA Neumünster gebracht wurde, war das dortige Amtsgericht für die sogenannte Festhalteanordnung zuständig und sprach diese aus. Puigdemont wurde eröffnet, warum er festgehalten wird. Das Gericht prüfte zudem, ob es sich bei der Person tatsächlich um Puigdemont handelt. Die Generalstaatsanwaltschaft in Schleswig: Im zweiten Schritt erhielt die Generalstaatsanwaltschaft die Akten und prüfte, ob die Voraussetzungen für eine Auslieferung nach Spanien vorliegen. Am 3. April stellte die Behörde beim Oberlandesgericht den Antrag auf Erlass eines Auslieferungshaftbefehls. Wäre die Generalstaatsanwaltschaft zu dem Schluss kommen, dass die Voraussetzungen für einen Auslieferungshaftbefehl nicht vorliegen, hätte Puigdemont entlassen werden müssen. Das Oberlandesgericht: Da die Generalsstaatsanwaltschaft einen Antrag für einen Auslieferungshaftbefehl gestellt hat, muss das OLG prüfen, ob Puigdemont in Auslieferungshaft genommen wird. Das OLG zieht dazu die Unterlagen aus Spanien heran, aus denen sich der Grund für die Auslieferung ergeben muss. Es prüft, ob eine Übergabe von Puigdemont an die spanischen Behörden rechtlich zulässig ist. Sollten rechtliche Hindernisse einer Auslieferung nach Ansicht des OLG nicht im Wege stehen, befindet über deren Durchführung abschließend die Generalstaatsanwaltschaft Schleswig.