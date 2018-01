Koalitionsverhandlungen in Berlin : Diese vier Politiker aus SH sind bei den Groko-Verhandlungen dabei

SPD und Union starten in die heiße Phase. Am möglichen Koalitionsvertrag wirken auch Politiker aus dem Norden mit.

26. Januar 2018, 10:59 Uhr

Kiel | Fast vier Monate nach der Bundestagswahl steigen CDU, CSU und SPD an diesem Freitag in Koalitionsverhandlungen ein. Am Nachmittag trifft sich eine Runde von 15 Spitzenvertretern der drei Parteien, die als Steuerungsgremium dienen soll. Am Wochenende tagen dann eine Reihe von Arbeitsgruppen zu verschiedenen Politikbereichen. Bei den Koalitionsverhandlungen ist Schleswig-Holstein mit vier Politikern vertreten.

Ministerpräsident Daniel Günther (CDU)

Foto: Carsten Rehder

Er gehört der Arbeitsgruppe an, die sich mit den Komplexen Energie, Klimaschutz und Umwelt beschäftigt, sagte ein Parteisprecher am Freitag.

SPD-Landesvorsitzender Ralf Stegner

Foto: Oliver Berg

Für die SPD verhandelt der Landesvorsitzende Ralf Stegner wie schon bei den Sondierungsgesprächen federführend den Komplex Migration/Integration.

Johann Wadephul (CDU)

Foto: dpa

Bei der CDU wirkt der Bundestagsabgeordnete Johann Wadephul in der Arbeitsgruppe mit, die sich mit Außen- und Entwicklungspolitik, Verteidigung und Menschenrechtsfragen befasst.

Bildungsministerin Karin Prien (CDU)

Foto: Carsten Rehder

Die Bildungsministerin und Parteifreundin von Wadephul, Karin Prien, verhandelt mit über den Komplex Bildung und Forschung.