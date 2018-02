Horst Seehofer und Olaf Scholz : Diese Minister stehen schon fest – Was halten Sie von den Personalien?

Die GroKo-Verhandlungen sind beendet. Die SPD erhält drei Top-Ministerien und CSU-Chef Horst Seehofer wird Innenminister.

Berlin | CDU, CSU und SPD haben sich auf einen Koalitionsvertrag für eine neue schwarz-rote Regierung verständigt. Es seien letzte Hürden ausgeräumt worden, hieß es in Berlin aus Parteikreisen am Mittwoch. Zuerst gelang am Vormittag ein Durchbruch bei der Verteilung der künftigen Ministerien. Der SPD-Vorsitzende Martin Schulz will in der geplanten Großen Koalition mit CDU und CSU Außenminister werden. Kurz nach der Bundestagswahl hatte Schulz kategorisch ausgeschlossen, in ein Kabinett von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) einzutreten.

Die Ressortverteilung und weitere Posten:

Amt Partei Minister Bundeskanzlerin CDU Angela Merkel Vizekanzler SPD Olaf Scholz* Kanzleramtschef CDU Thomas de Maizière* oder Helge Braun*? Wirtschaft CDU Peter Altmaier Verteidigung CDU Ursula von der Leyen Gesundheit CDU Jens Spahn* oder Annette Widmann-Mauz*? Bildung und Forschung CDU Jens Spahn, Hermann Gröhe oder Helge Braun* Landwirtschaft und Ernährung CDU Julia Klöckner* Inneres (inkl. Bau- und Heimatschwerpunkt) CSU Horst Seehofer Verkehr und Digitales CSU Andreas Scheuer* Entwicklung CSU Dorothee Bär* Außenpolitik SPD Martin Schulz Finanzen SPD Olaf Scholz Arbeit und Soziales SPD Eva Högl* Familie, Senioren, Frauen und Jugend SPD Katharina Barley* Justiz und Verbraucherschutz SPD Heiko Maas* Umwelt, Naturschutz, Reaktorsicherheit SPD Barbara Hendricks*

*noch nicht offiziell bestätigt

Welche Politiker scheiden aus der GroKo aus? Es sind noch nicht alle Posten endgültig verteilt, aber einige Namen tauchen in der Personaldebatte definitiv nicht auf. Der bisherige Innenminister Thomas de Maizière gehört der nächsten Bundesregierung sicher nicht mehr an. Das sagte der CDU-Politiker am Mittwoch nach Abschluss der Koalitionsgespräche von Union und SPD in Berlin. Er wolle ausscheiden, wenn es eine neue Regierung gebe. „Ich bin sehr dankbar, dass ich diesem Land in einer schwierigen Zeit dienen durfte“, sagte de Maizière. Er habe vorher gesagt, dass andere Ämter für ihn nicht infrage kämen. Der heute 64-jährige de Maizière gehörte mehreren Kabinetten an. Nach Ämtern in der sächsischen Landesregierung war er Verteidigungsminister und Innenminister sowie Chef des Kanzleramts. Die personelle Neuaufstellung hat vor allem einen Leidtragenden: Den bisherigen Vizekanzler und Außenminister Sigmar Gabriel. Der langjährige frühere Parteichef wird dem neuen Kabinett möglicherweise gar nicht mehr angehören und wäre dann nur noch Hinterbänkler im Bundestag ohne irgendeinen Führungsposten - und das, obwohl er in allen Ranglisten der beliebtesten Politiker Deutschlands ganz oben dabei ist. Auch weitere Namen tauchen in der Debatte bislang nicht auf: Brigitte Zypries (bislang Wirtschafts- und Energieministerin),

Christian Schmidt (Ernährung und Landwirtschaft),

Johanna Wanka (Bildung und Forschung)

und Gerd Müller (wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung).

