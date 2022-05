Militärkenntnisse der Mächtigen : Die Zivi-Regierung: Nur ein Minister hat gedient

Wir leben in Kriegszeiten. Wie ist es da um die Militärkenntnisse der Mächtigen bestellt? Dienst an der Waffe hat kaum ein Spitzenpolitiker geleistet. In der Regierung sitzen nur Zivildienstleistende, bis auf einen.

Fragt man nach, tritt Bizarres zu Tage:...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.