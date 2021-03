Die unerschütterlichen Nerven des Jens Spahn

Hat die Bundesregierung die Pandemie wirklich schlecht gemanagt – oder haben momentan nur einfach alle etwas schlechte Laune?

von Dieter Schulz

31. März 2021, 09:26 Uhr

Die Bevölkerung sei „wundgescheuert“, sagt der Bundesgesundheitsminister. Er vergleicht die Pandemie mit dem Programm einer Waschmaschine, und damit meint er nicht den Schonwaschgang. Er hätte auch sagen können: für ihn selbst ist es ein Schleudergang. Denn im Februar waren noch alle guter Dinge, bis sich allmählich die dritte Welle aufbaute mit den aggressiven Mutanten aus Südafrika und Großbritannien. Die Impfungen, die seit Wochen anlaufen, haben zwar vielen älteren Menschen schwere bis tödliche Verläufe erspart, dafür erwischt es jetzt aber die unter 70-Jährigen mit ziemlicher Wucht. Impfungen in dieser Phase können sogar dazu führen, dass sich die Virusvarianten noch schneller ausdifferenzieren. Es kommt also auf Geschwindigkeit an, und daran entzündete sich zuletzt die herbe Kritik: zu langsam, falsch geordert, zu bürokratisch.

Eine Antwort hat sein Weggefährte Daniel Günther gegeben, sieben Jahre älter als Jens Spahn und ebenso wie dieser zur engeren Führungsreserve der CDU zählend: „Ich sag mal so: Bei unserer gemeinsamen Verantwortung ist jeder Tag, an dem wir impfen können, ein guter Tag. Und je schneller wir hier werden, desto schneller werden wir das Vertrauen zurückgewinnen.“ Das klingt bei Spahn nahezu wortgleich: „Über Ostern wird geimpft, da kennen wir keine Vorratshaltung für die Zweitimpfung.“ Sogar den Kalauer verkneift er sich nicht: „Das Virus kennt keinen Feiertag, man kann auch 24 Stunden impfen.“ Und wenn im April 16 Millionen neue Impfdosen zur Verfügung stünden, fast so viele wie im ganzen 1. Quartal des Jahres zusammen, dann werde sich die Stimmung in der Bevölkerung auch schnell wieder zugunsten der Union verändern. Spahn hat übrigens durchaus ein Auge auf die Entwicklung im Norden Deutschlands, denn es ist ja auffällig, dass hier die Inzidenzwerte kontinuierlich niedriger liegen als im Bundesschnitt, auch und gerade in Bayern, obwohl die aggressivere britische Variante hier schon sehr früh auftrat. Inzwischen mache sie 70 Prozent der Infektionen aus und versetze die Intensivmediziner in Dauerstress.

Das Thema der Schnelltests, die seit Anfang März vom Bund bezahlt werden und inzwischen flächendeckend in Anspruch genommen werden können, hakt Spahn nur noch schnell ab, denn da hatte ihm die Kanzlerin im Kabinett ja ein Stoppschild vorgehalten, weil sie der schnellen Umsetzung nicht recht zu trauen schien. Nun läuft es, und die Impfungen kommen ebenfalls in die Gänge: „Aufpassen – Testen – Impfen“ lautet der Dreiklang des Bundesgesundheitsministers, und wer noch nicht geimpft ist, solle sich möglichst draußen und mit Maske treffen – das sei sicherer als das private Umfeld in geschlossenen Räumen.

Ansonsten hält der Bundesminister sich zurück, kommentiert weder das Merkel-Interview in der ARD mit der doch harschen Kritik an der Pandemiebekämpfung in einigen Bundesländern, darunter ganz offenkundig auch Nordrhein-Westfalen, noch die internen Debatten der Union, die sich derzeit wieder den 25-Prozent-Umfragewerten von vor einem Jahr annähert. Allenfalls lässt sich Spahn allgemeine Sätze entlocken wie die, dass aus guten Gründen nur geprüfte Impfstoffe an die Bevölkerung gegeben würden und die Produktion das Nadelöhr sei, was aber in der zweiten Jahreshälfte eher zu einem Überangebot führen dürfte. All das hatte auch die Bundeskanzlerin vor einem Millionenpublikum im Fernsehen erklärt, und dort schien es wie eine Schulstunde in Biologie, wenn Merkel von der schnelleren Mutation in der Impfphase sprach. Denn in der Tat gab es noch nie eine Pandemie, während der bereits geimpft wurde. Niemand weiß verlässlich, was das für die Virusvarianten, ihre Gefährlichkeit und ihre Beweglichkeit bedeutet. Und ohnehin ist ja unklar, inwieweit die Impfung die Ansteckungsketten unterbricht. Bislang ist nur sicher, dass sie die Intensivstationen entlastet, die sich gerade eben wieder füllen.

Ein harter,scharfer, zweiwöchiger Lockdown mit Ausgangssperre wäre das Mittel der Wahl, um die Verbreitungswege des Virus zu unterbrechen. Das aber mag niemand politisch verantworten, der Bundesgesundheitsminister nicht und auch die Kanzlerin nicht, die eben doch noch etwas zu verlieren hat: Den guten Ruf, es ordentlich geregelt zu haben hierzulande. Dafür steht ihr vor allem ein Argument zur Verfügung, und das zieht sie dann doch nach, als das Fernsehinterview bereits weit fortgeschritten ist: Es sei ja mit Blick auf die Nachbarländer keinesfalls schlecht gelaufen. Im Gegensatz zu anderen Ländern habe die EU sogar noch Impfstoffe exportiert, beispielsweise nach Israel. Besiegen lässt sich das Virus nur durch eine hohe Impfquote weltweit.

Die Botschaftlautet grob zusammengefasst: Es ist nicht alles schlecht gelaufen hierzulande, und dass dem so ist, liegt nicht unmaßgeblich am Bundesgesundheitsminister. Das Selbstvertrauen des Jens Spahn wirkt nicht wirklich erschüttert.