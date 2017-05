Auszeichnungen : Die Preisträger beim Filmfestival Cannes

vergrößern 1 von 1 Foto: Alastair Grant 1 von 1

- GOLDENE PALME: «The Square» von Ruben Östlund (Schweden)

- GROSSER PREIS DER JURY: «120 battements par minute» von Robin Campillo (Frankreich)

- PREIS DER JURY: «Nelyubov (Loveless)» von Andrej Swjaginzew (Russland)

- BESTE SCHAUSPIELERIN: Diane Kruger für «Aus dem Nichts» von Fatih Akin (Deutschland)

- BESTER SCHAUSPIELER: Joaquin Phoenix für «You Were Never Really Here» von Lynne Ramsay (Großbritannien)

- BESTE REGIE: Sofia Coppola für «The Beguiled (Die Verführten)» (USA)

- BESTES DREHBUCH: Lynne Ramsay für «You Were Never Really Here» (Großbritannien) und - zu gleichen Teilen - Giorgos Lanthimos und Efthimis Filippou für «The Killing of a Sacred Deer» (Griechenland)

- GOLDENE PALME für den besten Kurzfilm: «Katto» von Teppo Airaksinen (Finnland) und - zu gleichen Teilen - «Xiao Cheng Er Yue» von Qiu Yang (China)

- SONDERPREIS zum 70. Jubiläum der Filmfestspiele: Nicole Kidman

von dpa

erstellt am 28.Mai.2017 | 22:18 Uhr