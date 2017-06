Abstimmung im Bundestag : Die Ehe für alle kommt – und so reagiert das Netz

vergrößern 1 von 1 Foto: dpa 1 von 1

Berlin | Schwule und Lesben feiern es als historischen Tag: Der Bundestag hat am Freitag die Ehe für alle mit 393 Ja- und 226 Nein-Stimmen (4 Enthaltungen) beschlossen. Die meisten Gegner des Gesetzesentwurfs waren erwartungsgemäß bei der CDU/CSU zu finden. 179 CDU-Abgeordnete und damit 70,75 Prozent der Fraktion stimmten dagegen (dafür: 26,88 Prozent/68 Stimmen). Bei der CSU lag der Anteil sogar bei 82,14 Prozent mit 46 Gegenstimmen (Dafür 12,50 Prozent/7 Stimmen).

Gab es im Bundestag doch ein relativ großes Feld der Gegner der Ehe für alle, fallen die Kommentare in den sozialen Netzwerken deutlich positiv aus. Während Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) die rote Karte – also eine Nein-Stimme – in die Wahlurne warf, positionierte sich der SPD-Kandidat für die anstehende Bundestagswahl, Martin Schulz, als Fürsprecher:

Die Ehe für alle ist beschlossen. Damit gibt es Einigkeit und Recht und Freiheit in Deutschland jetzt für alle, die sich lieben. — Martin Schulz (@MartinSchulz) 30. Juni 2017

Justizminister Heiko Maas (SPD) hatte das Ergebnis wie viele andere auch vorhergesehen und eine Animation als Botschaft an Kanzlerin Merkel vorbereitet.

Während einige Unions-Abgeordnete eine Klage vor dem Bundesverfassungsgericht prüfen wollen, sieht Maas keine verfassungsrechtlichen Probleme. Der „Bild“-Zeitung sagte er: „Wir sehen einen Wandel des traditionellen Eheverständnisses, der angesichts der Gestaltungsfreiheit des Gesetzgebers die Einführung der Ehe für alle verfassungsrechtlich zulässt.“

Große Freude auch bei der FDP, die zwar nicht abstimmen durfte, aber auf den Wiedereinzug in den Bundestag bei der kommenden Bundestagswahl hofft:

Unser Land ist heute freier, toleranter und moderner geworden. CL #ehefueralle #LoveisLove — Christian Lindner (@c_lindner) 30. Juni 2017

Viele Menschen zeigten sich erleichtert über die Gleichstellung von Schwulen und Lesben.

Dieser Tag gehört denen, die ihn nicht mehr erleben können. Als junger schwuler Mann verneige ich mich vor ihrem Kampf. #EhefürAlle — Schnorri (@spektrallinie) 30. Juni 2017

Gefeiert wurde im Netz vor allem Grünen-Politiker Volker Beck. Auch in der Debatte im Bundestag würdigten Redner den Einsatz des schwulen Menschenrechtspolitikers für die Gleichstellung homosexueller Menschen. Beck hielt zudem seine letzte Rede nach 23 Jahren im Bundestag. Er engagierte sich seit den 80er Jahren in der lesbisch-schwulen Bürgerrechtsbewegung in verschiedenen Funktionen. Dem überraschenden Bundestagsbeschluss maß er am Freitag auch eine beruhigende Funktion für Homosexuelle bei: „Er erspart uns einen Wahlkampf auf dem Rücken von Lesben und Schwulen.“ Nicht erreicht seien dagegen bislang die nötige Besserstellung von Transsexuellen sowie zahlreiche bohrende Menschenrechtsprobleme.

Wohl das beste Bild zur #Ehefueralle. Danke an alle, die dafür gekämpft haben und die Welt dadurch ein Stück gerechter machten. pic.twitter.com/IUGMpnuaT2 — Sebastian Weise (@SE_Weise) 30. Juni 2017

.@Volker_Beck wechselt heute vom bundestag in die geschichtsbücher. #ehefüralle — Michael Seemann (@mspro) 30. Juni 2017

Volker Beck selbst schrieb kurz nach der Abstimmung:

#EheFürAlle Feier vor dem Kanzlerinnenamt. Wir feiern diesen Tag & bringen unsere Regenbögen gleich selbst mit! pic.twitter.com/T3GIaDxrBs — Volker Beck (@Volker_Beck) 30. Juni 2017

Im Fokus stand auch Eventmanager Ulli Köppe, der maßgeblich dazu beigetragen hat, dass es überhaupt zu einer Abstimmung über die Ehe für alle im Bundestag gekommen ist. Bei einer Talkrunde der Zeitschrift „Brigitte“ in Berlin stellte er Angela Merkel die Frage: „Wie stehe sie zur Ehe für alle?“ Mit seiner Frage löste Ulli Köppe ein politisches Erdbeben aus. Dabei wollte er die Kanzlerin nur einmal aus der Nähe erleben. Merkels zentrale Aussage, mit der sie vom klaren Nein der CDU gegen die Homo-Ehe abrückte, ging „im fünfminütigem Gestammel“ unter, sagte der 28-Jährige in Berlin vor der Abstimmung im Bundestag an diesem Freitag. „Ich habe das in dem Moment nicht so wahrgenommen“, sagte der Eventmanager bei einem schwulen Medienhaus in Berlin. Erst nach der Veranstaltung habe er die Konsequenzen allmählich erahnt.

Auf der Bundestagstribüne sitzt Ulli Köppe, der Merkel am Montag die Frage nach der #Ehefueralle stellte pic.twitter.com/5LnWzV3K1t — Florian Gathmann (@FlorianGathmann) 30. Juni 2017

Viele andere zeigten sich im Netz erleichtert über die Entscheidung. Darunter auch die Preisträgerin des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels, Carolin Emcke:

Dieses Glücksgefühl am heutigen Tag - das lässt sich nicht beschädigen durch all die Verunglimpfungen. #happyday #ehefueralle — C_Emcke (@C_Emcke) 30. Juni 2017

wow #EhefuerAlle kommt nun auch bei uns und keine sorge: 13 länder sind dadurch bisher auch nicht untergegangen, denn #LoveisLove ❤ pic.twitter.com/jY3JgxIslu — Dunja Hayali (@dunjahayali) 30. Juni 2017

Auch schleswig-holsteinische Bundes- und Landespolitiker meldeten sich zu Wort. Dazu der queerpolitische Sprecher der Landtagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen, Rasmus Andresen:

Die „Jamaika“-Koalition hatte sich bereits im Vorfeld zur Ehe für alle bekannt. SPD-Landeschef Ralf Stegner nannte die Entscheidung einen Durchbruch:

Durchbruch für Gleichstellung im Deutschen Bundestag. Das war überfällig. #EHEFUERALLE — Ralf Stegner (@Ralf_Stegner) June 30, 2017

... und der Bundestags-Abgeordnete der SPD, Sönke Rix, stellte sein Abstimmungsverhalten auf Twitter offen zur Schau.

Ja! Großartig! Diskriminierung beendet! Endlich dürfen nicht nur heterosexuelle sondern auch homosexuelle Paare heiraten. #EheFuerAlle pic.twitter.com/gi05BjcPZk — Sönke Rix MdB (@SoenkeRix) June 30, 2017

