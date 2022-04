Feiertag : DGB ruft zum 1. Mai zu Frieden und Gerechtigkeit auf

Zum Tag der Arbeit am 1. Mai sind auch in Niedersachsen und Bremen zahlreiche Kundgebungen und Demonstrationszüge geplant. „Frieden, Gerechtigkeit und sozialer Zusammenhalt kommen nicht von selbst“, heißt es in einem Aufruf des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB). Sie müssten immer wieder gemeinsam erkämpft werden, was die Menschen in diesem Jahr so intensiv spürten wie lange nicht mehr.

Die designierte DGB-Vorsitzende Yasmin ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.