Wahlen : DGB Nord stellt Forderungen zu Sondierungsgesprächen

Der DGB Nord hat zum Start der Sondierungsgespräche für die Regierungsbildung in Schleswig-Holstein einen Forderungskatalog aufgestellt. Gebraucht werde ein Aufbruch, teilte der Gewerkschaftsbund am Montag mit. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) habe es mehr denn je in der Hand, Schleswig-Holstein fit für die Zukunft zu machen, so die Vorsitzende des DGB Nord, Laura Pooth.

Der Forderungskatalog umfasst acht Punk...

