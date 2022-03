Rüstung : Deutschland will Flugabwehrraketen an Ukraine liefern

Das Wirtschaftsministerium genehmigt die Ausfuhr von 2700 Flugabwehrraketen vom Typ „Strela“ an die Ukraine. Die Raketen stammen aus ehemaligen NVA-Beständen.

Deutschland will weitere Waffen an die Ukraine liefern. Das Wirtschaftsministerium genehmigte die Abgabe von 2700 Stück Flugabwehrraketen vom Typ „Strela“ aus ehemaligen NVA-Beständen, wie die Deutsche Presse-Agentur am Donnerstag aus Kreisen des Ministeriums erfuhr....

