Er oder sie? : Deutsche Grüne entscheiden über Kanzlerkandidatur

Die deutschen Grünen haben das Kanzleramt im Visier. Wer sie als Spitzenkandidat(in) in die Bundestagswahl führen soll, wollen sie am Montag bekanntgeben. In Umfragen steht die Partei recht gut da.

Berlin | Sie sind schon ein telegenes Paar, die deutschen Grünen-Vorsitzenden, und die Ökopartei ist gut mit ihnen gefahren. Seit Robert Habeck und Annalena Baerbock 2018 die Parteiführung übernahmen, ging es mit den Grünen bergauf. Im Bundestag die kleinste Fraktion, liegen sie inzwischen mit über 20 Prozent in den nationalen Umfragen solide auf Platz zwei...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.