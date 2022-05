Bildung : Deutsch-polnischer Studiengang für Lehrkräfte geplant

Lehramtsstudierende in Greifswald und im polnischen Stettin können ab dem kommenden Wintersemester einen bilingualen Studiengang in Deutsch und Polnisch absolvieren. Nach dem Studium können die Lehrkräfte in beiden Ländern Deutsch und Polnisch als Erst- und Fremdsprache unterrichten, wie das Wissenschaftsministerium am Freitag mitteilte.

Der neue Studiengang sei ein Meilenstei...

