Kommentar : Deswegen sind bundesweit einheitliche Regeln für Schulen jetzt unsinnig

Heute tagen die Kultusminister - eigentlich braucht es diese Abstimmung vor der Bund-Länder-Runde nicht.

Flensburg | Lehrer, Schüler und Eltern stecken in einer Dauerschleife: Einmal mehr ist vor der nächsten Bund-Länder-Runde am Montag unklar: Gelten die Regeln für Schulöffnungen in den Ländern nun dauerhaft oder werden sie durch neue Kompromisse oder gar Bundesvorgaben gekippt? Hören die Ministerpräsidenten auf ihre Kultusminister? Wer setzt sich am Ende durch? ...

