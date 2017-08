Bundestagswahl 2017 : Der Wahlkampf geht in die heiße Phase

vergrößern 1 von 1 Foto: dpa 1 von 1

Kiel | In gut einem Monat wählen die Schleswig-Holsteiner bereits das zweite Mal in diesem Jahr. Bei der Bundestagswahl am 24. September geht es um 22 Sitze im neuen Bundestag. Derzeit ist der Norden sogar mit 24 Abgeordneten in Berlin vertreten.

Hoher Besuch in Schleswig-Holstein

Die heiße Phase des Bundestagswahlkampfs führt in den kommenden Wochen reichlich Bundesprominenz nach Schleswig-Holstein - gleich mehrfach Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), und auch ihr SPD-Herausforderer Martin Schulz kommt.

Trotz der jüngsten Umfragen gibt sich die erst im Mai bei der Landtagswahl im Norden abgewählte SPD optimistisch. „Wir wollen mit einem starken Ergebnis dazu beitragen, dass Martin Schulz Bundeskanzler wird“, sagte SPD-Landeschef und Bundesvize Ralf Stegner. Am 31. August kommt Schulz nach Kiel und Lübeck.

Kanzlerin Merkel war bereits am Montag in St. Peter-Ording (Kreis Nordfriesland). Am 20. September plant die Nord-CDU eine große Wahlkampfveranstaltung mit der Regierungschefin in Kappeln (Kreis Schleswig-Flensburg). Bereits am 11. September stellt sich Merkel in einer TV-Wahlarena den Fragen von Zuschauern. Eine Woche nach ihr (18. September) ist dort Schulz zu Gast.

CDU will erneut stärkste Kraft werden

Die Nord-CDU will nach dem Regierungswechsel in Schleswig-Holstein erneut als stärkste Kraft aus der Bundestagswahl hervorgehen. „Wir wollen wieder mit Abstand die meisten Stimmen in Schleswig-Holstein erhalten und unsere Mandate in Berlin verteidigen“, sagte Landeschef und Ministerpräsident Daniel Günther. Derzeit ist die Union mit elf Abgeordneten aus Schleswig-Holstein in Berlin vertreten.

Bei der Bundestagswahl 2013 hatte die Union im nördlichsten Bundesland mit 39,2 Prozent klar vor der SPD (31,5 Prozent) gelegen. „Die gewonnene Landtagswahl gibt uns auch Rückenwind für die Bundestagswahl“, sagte Günther. „Wie schon im Landtagswahlkampf haben wir auf möglichst viele Termine mit der Bundeskanzlerin gesetzt.“

Grünen

Die Grünen hoffen auf ein „deutlich zweistelliges Ergebnis“ bei der Bundestagswahl, wie Landeschef Arfst Wagner sagte. 2013 hatten sie das mit 9,4 Prozent verfehlt. Aktuell sitzen für die Grünen mit Konstantin von Notz, Luise Amtsberg und Valerie Wilms drei Abgeordnete aus dem Norden im Parlament. „Wir gehen von zwei Mandatsträgern sicher aus, hoffen aber besonders auch, dass unsere Energieexpertin Ingrid Nestle ein Bundestagsmandat als Nummer drei unserer Liste gewinnen wird“, sagte Wagner. Um das zu erreichen, setze die Grünen - in Schleswig-Holstein Partner von CDU und FDP im „Jamaika“-Regierungsbündnis - „auf ein ausgewogenes Auftreten von Bundesprominenz und unseren eigenen Leuten“.

FDP

Die FDP war 2013 an der Fünf-Prozent-Hürde gescheitert. Das soll Ende September nicht wieder passieren. „Wir wollen die FDP mit einem möglichst starken Ergebnis zurück in den Bundestag führen“, sagt Schleswig-Holsteins FDP-Landeschef Heiner Garg. Er hofft darauf, dass dem nächsten Bundestag mindestens drei, möglichst vier Liberale aus dem Norden angehören werden. „Hier brauchen wir im Idealfall ein zweistelliges Ergebnis auf Landesebene. Das halte ich nach der erfolgreichen Landtagswahl, die das zweitbeste Ergebnis der FDP in der Geschichte des Landes Schleswig-Holstein brachte, auch für realistisch.“ Zweimal wird Parteichef Christian Lindner im Land Wahlkampf machen. Sein Vize Wolfgang Kubicki ist ja eh im Norden.

AfD

Die Nord-AfD hofft auf den erstmaligen Einzug der Partei in den Bundestag. „Unser Motto lautet Kompetenz statt Berufspolitikertum“, sagte Landeschefin Doris von Sayn-Wittgenstein.

Die drei Kandidaten an der Spitze der Liste (der Wirtschaftswissenschaftler Bruno Hollnagel, der Medizin-Professort Axel Gehrke und der Richter am Oberlandesgericht Gereon Bollmann) seien kompetent, deshalb stelle die AfD diese in den Vordergrund. „Schleswig-Holstein hat nur einen Anteil von 3,5 Prozent an den Wahlberechtigten in Deutschland. Die Bundesprominenz ist dort gefordert, wo die meisten Wähler zu Hause sind.“ AfD-Vize Beatrix von Storch kommt dennoch zu drei Wahlkampfterminen in den Norden.

22 Abgeordnete aus SH

Dem neuen Bundestag werden voraussichtlich 22 Abgeordnete aus dem Norden angehören: Neben den Direktkandidaten aus den elf Wahlkreisen werden voraussichtlich elf weitere Kandidaten über die Landeslisten ihrer Parteien in den nächsten Bundestag einziehen. Derzeit ist das Land wegen zahlreicher Überhangmandate mit 24 Abgeordneten in Berlin vertreten.

erstellt am 23.Aug.2017 | 07:55 Uhr