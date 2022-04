Infektionszahlen : Der Trend bei der Corona-Inzidenz im Nordosten hält an

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Mecklenburg-Vorpommern geht weiter zurück. Das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) meldete am Samstag 1368,8 nachgewiesene Ansteckungen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche, also 25,5 weniger als am Vortag. Vor einer Woche lag die Sieben-Tage-Inzidenz noch bei 1806,0.

Das Lagus verzeichnete am Samstag 2276 neu nachgewiesene Infektionen, vor sieben Tagen waren es 2796. In den Krankenhäusern des Landes wurden den Angaben zufolge 591 corona-infizierte Patienten behandelt, 32 weniger als am Vortag. Auf den Intensivstationen lagen demnach 60 Patienten, drei weniger als am Freitag. Das Lagus meldete zudem zwei weitere Tod...

