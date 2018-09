Kommentar zu Hans-Georg Maaßen : Der faule Maaßen-Kompromiss: Sie haben nichts verstanden

Wegen Untragbarkeit strafbefördert ins Innenministerium: Die Berliner Machtspiele sind zum Kopfschütteln. Ein Kommentar.

von Frank Albrecht

18. September 2018, 19:40 Uhr

Nein, sie haben immer noch nicht verstanden. Deshalb hier noch einmal deutlich: Der unsägliche Groko-Kompromiss in der Causa Maaßen ist ein weiterer Grund dafür, dass den ehemaligen Volksparteien die Wähler weglaufen.

Wir haben doch richtig verstanden, oder? Als Geheimdienstchef ist Maaßen untragbar, aber als Staatssekretär für Sicherheit genau der Richtige? Wer soll das noch verstehen? Noch am Wochenende hatte SPD-Chefin Andrea Nahles getönt, dass sie diesem Mann nicht vertrauen könne. Hat aber kein Problem damit, dass Maaßen nun eine Stufe höher wirken darf. Kurzkritik: Große Welle gemacht, am Ende aber mal wieder eingeknickt. Man möchte ja schließlich an der Macht bleiben.

Ebenfalls am Wochenende hatte Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien (CDU) gesagt: „Alle, die jetzt im Land Verantwortung tragen, insbesondere in den Verfassungsorganen, müssen unsere liberale Demokratie klar und unmissverständlich gegen die Feinde unserer Verfassung verteidigen.“ Maaßen sei diesem Anspruch nicht gerecht geworden. Nun ja, vielleicht schafft er das ja in seinem neuen Job. Man kann nur noch mit dem Kopf schütteln.