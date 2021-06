Katholische Kirche : Der Brief des Papstes an Kardinal Marx

Nach dem Rücktrittsangebot von Kardinal Reinhard Marx hatte sich Papst Franziskus Bedenkzeit erbeten. Nun liegt seine Position vor. Sein Brief an den Kardinal im Wortlaut:

Rom | Der Brief von Papst Franziskus an Kardinal Reinhard Marx im Wortlaut als Übersetzung des Vatikans aus dem Spanischen: „Lieber Bruder, vor allem: Danke für Deinen Mut. Es ist ein christlicher Mut, der sich nicht vor dem Kreuz fürchtet, und der keine Angst davor hat, sich angesichts der schrecklichen Wirklichkeit der Sünde zu erniedrigen. So hat es d...

