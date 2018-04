Streitbar : Der blinde Glaube an die Internet-Weltverbesserer

Die Menschheit ließ sich blauäugig von der digitalen Technologie verführen, meint Stephan Richter.

von Stephan Richter

31. März 2018, 16:22 Uhr

Flensburg | Mit der Fortschrittsgläubigkeit ist das so eine Sache. Oft mündet sie in Ernüchterung, und dann wollen es alle schon immer gewusst haben. Wie wurde das Internet gefeiert! Von einer neuen, besseren Welt wurde geschwärmt, von einer nie gekannten Teilhabe aller Menschen an demokratischen Prozessen, von einem schrankenlosen Zugang zu Information, Wissen und Bildung. Durch das Internet würden Diktaturen entlarvt, Missstände aufgedeckt, Vorgänge in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft transparent gemacht. Es war die Verheißung einer besseren Welt. Das allein hätte nachdenklich machen müssen. Stattdessen pilgerten Elite-Heerscharen ehrfurchtsvoll ins Silicon Valley. Als Unternehmen wie Facebook das Aufzeichnen und Verkaufen aller privaten Daten als „soziales“ Netzwerk tarnten, plapperten es alle nach. Besser ließ sich kein Geschäft tarnen.

Der amerikanische Whistleblower Edward Snowden, von den USA wegen seiner segensreichen Enthüllungen gejagt, sprach dagegen von „Überwachungsunternehmen“. Aber wer wollte das wissen? Der Traum von der schönen neuen Welt war süßer. Nun, angesichts des massenhaften Datenmissbrauchs bei Facebook sowie millionenfacher Manipulationsversuche im US-Wahlkampf und möglicherweise auch bei der Brexit-Abstimmung, wird nach dem Gesetzgeber gerufen. Höchste Zeit, sich ehrlich zu machen. Ohne das Internet jetzt genauso blind zu verdammen, wie vormals der digitalen Technologie gehuldigt wurde.

„Warum seid ihr so empfänglich für unseren Bullshit? Warum?“

Die Fortschrittsgläubigkeit in Verbindung mit der Digitalisierung hat in den vergangenen Jahrzehnten geradezu religiöse Züge angenommen. Da wurden das Internet und die sogenannten sozialen Netze als Heilsbringer gefeiert, die Unterdrückten zu ihrem Recht verhelfen. 2011 riefen Zehntausende Demonstranten auf dem Tahrir-Platz in Kairo die „Tage des Zeron“ aus, um das Regime zu stürzen. Ohne die Netzwerke, jubelten westliche Politiker und Medien, wäre die arabische Rebellion nicht möglich gewesen. Dies sei der Durchbruch für die Demokratie in der gesamten Region.

„Alles Quatsch“, erklärte daraufhin US-Informatikprofessor Jaron Lanier. Mehr noch. Der renommierte Internet-Vordenker, der 2014 mit dem Friedenspreis des Deutschen Buchhandels ausgezeichnet wurde, stellte aus der Silicon-Valley-Perspektive die provokante Gegenfrage: „Warum seid ihr so empfänglich für unseren Bullshit? Warum?“

Eine Antwort gibt die Entwicklung in der Türkei oder in China, wo das Internet vor allem der Kontrolle und Unterdrückung dient und weniger denen nutzt, die nach Freiheit streben. Bei aller Genialität der neuen Technologie stellt sich die Frage: Warum hecheln Politik, Wirtschaft und Gesellschaft blauäugig der Digitalisierung hinterher, um nicht die Zukunft zu verpassen? Um welche Zukunft es sich handeln könnte und wem sie nützt, bleibt offen.

Was fehlt, ist eine kritische Debatte über den Nutzen der Datenflut

Um Missverständnisse zu vermeiden: Fortschrittsverweigerung ist keine Lösung. Sie ist genauso blind wie Fortschrittsgläubigkeit. Wer Innovationen verschläft oder sich ihnen gar verweigert, handelt verantwortungslos. Die Zivilisation lebt von der technisch-wissenschaftlichen Dynamik – man denke nur an die Fortschritte in der Medizin. Was fehlt, ist eine kritische Debatte über den Nutzen der Datenflut.

Höchste Zeit, nicht nur die großartigen Möglichkeiten des Internets zu bewerten, sondern auch die sozialen Folgen, die Auswirkungen auf die Gesellschaft auf die Arbeitswelt, auf Freiheit und Selbstbestimmung. Diese Ehrlichkeit hat bislang weitgehend gefehlt. Jaron Lanier, der selbst als Erster internetbasierte Computer-Netzwerke vorgeschlagen hat, sagt über die naive Begeisterung der Anfangs-Jahrzehnte, dass Historiker diese Zeit einmal als einen „besonders bizarren Moment in der Menschheitsgeschichte“ bezeichnen würden.

Wie sehr sich die Einstellung zu Technologien wandeln kann, zeigt die Atomenergie. Als die ersten Kernkraftwerke gebaut wurden, überschlug sich weltweit die Begeisterung. So wird im 1959 von der SPD verabschiedeten Godesberger Programm die Hoffnung ausgedrückt, „dass der Mensch im atomaren Zeitalter sein Leben erleichtern, von Sorgen befreien und Wohlstand für alle schaffen kann“. Schnee von gestern.

Wir brauche Ehrlichkeit – und ein gesünderes Maß an Skepsis

Den Ausstieg aus dem Internet kann niemand ernsthaft wollen. Zu groß sind – bei richtigem Gebrauch – die Chancen dieser neuen Technologie. Doch hat sie eben auch Risiken und Nebenwirkungen. Der kritischere Umgang mit den Folgen der Digitalisierung fängt allerdings nicht in der Politik oder beim Rechtsstaat an. Jeder Internet-Nutzer sollte sich prüfen und ehrlich sein. Wer gibt schon zu, dass er oder sie viel nutzlose Zeit vor dem Computer, Tablet oder Smartphone verbringt? Und in „Filterblasen“ geraten natürlich nur die anderen.

Zwar setzt sich langsam die Erkenntnis durch, dass jeder Klick im Internet mit privaten Daten bezahlt wird. Aber ist jeder Nutzer offen zu sich selbst, wenn er die Geschäftsbedingungen der Portalbetreiber ungelesen mit einem Mausklick absegnet? Wer weiß, was mit den Daten geschieht?

So geht es immer weiter: Wir gaukeln uns vor, dass die Suchmaschine Google uns ganz neutral richtige Antworten liefert. Wir gaukeln uns Netz-Sicherheit vor, obwohl immer mehr Passwörter geknackt und private Accounts ausspioniert werden. Wir gaukeln uns mehr Teilhabe an öffentlicher Kommunikation vor, freuen uns über viele Freunde im Netz. Dabei erschwert das Netz die Rückkehr ins wahre soziale Leben. Wir gaukeln uns Freiheit vor und merken nicht, wie gläsern und abhängig uns das Netz macht. Dies alles bedeutet nicht, das Internet zu verteufeln. Es muss nur verantwortungsvoll genutzt werden. Das setzt Ehrlichkeit voraus – und ein gesünderes Maß an Skepsis.