Pandemie : Delta-Variante: RKI erwartet Wiederanstieg der Inzidenzen

Die Delta-Variante des Coronavirus macht der Politik und Expertinnen und Experten zunehmend Sorgen. Minister Spahn und RKI-Chef Wieler riefen nun erneut zur Vorsicht auf.

Berlin | Das Robert Koch-Institut (RKI) geht in der Coronavirus-Pandemie von einem Wiederanstieg der Inzidenzen hierzulande durch die Delta-Variante aus. Delta sei noch ansteckender als Alpha, sagt RKI-Präsident Lothar Wieler. „Delta verbreitet sich also noch schneller, vor allem natürlich in der ungeimpften Bevölkerung. Daher müssen wir damit rechnen, dass...

