Landtag : Debatte um Umgang mit AfD und Verschärfung des Waffenrechts

Der rechtspopulistischen AfD in Mecklenburg-Vorpommern könnte eine intensive Beobachtung durch den Verfassungsschutz im Land drohen. Der Landtag in Schwerin forderte die Landesregierung am Mittwoch mit breiter Mehrheit dazu auf, ein solches Vorgehen zu prüfen. Einem Antrag der Regierungsfraktionen von SPD und Linke stimmten in dem Punkt auch CDU und Grüne zu.

Die Initiatoren hatten in ihrem Antrag auf die Einstufung der AfD als „rechtsextremer Verdachtsfall“ durch das Kölner Verwaltungsgericht verwiesen. Das Gericht habe „tatsächliche Anhaltspunkte für verfassungsfeindliche Bestrebungen“ in der Partei gesehen. Die Landesregierung solle daher auch prüfen, „inwieweit Beschäftigte des öffentlichen Dienstes und...

