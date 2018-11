Landesparteitag in Kiel : Debatte um Groko: SPD fordert Sonder-Bundesparteitag

Soll die SPD in der Groko bleiben? Darüber sollte nach dem Willen der SPD in SH ein Sonderparteitag beraten.

von dpa

03. November 2018, 18:59 Uhr

Kiel | Schleswig-Holsteins SPD fordert einen Sonderparteitag zur Zukunft der großen Koalition auf Bundesebene. Mit einer knappen Mehrheit (65 Ja-, 50 Nein-Stimmen) votierte ein Landesparteitag am Samstag in Kiel dafür, den erst im Dezember 2019 anstehenden Bundesparteitag nicht vorzuziehen, aber vorher einen zusätzlichen Sonder-Parteitag einzuberufen.

Parteichefin Andrea Nahles ist gegen einen früheren Parteitag. „Weg mit der Groko und alles ist gelöst. So wird es nicht sein“, sagte SPD-Landeschef und Bundesvize Ralf Stegner. Er nahm Nahles in Schutz. „Andrea hat Fehler gemacht, andere aber auch.“ Zu den Kritikern des Regierungsbündnisses mit der Union gehörte auf dem Parteitag Frederik Digulla. Der ehemalige Juso-Landeschef sagte, „die Leute wollen nicht mehr, dass die SPD in dieser Koalition ist.“ Dies hätten die jüngsten Wahlniederlagen der Partei gezeigt.

Im Casino der Stadtwerke debattierte die Nord-SPD über die Situation der gesamten Partei nach den jüngsten Niederlagen in Bayern und Hessen. „Wir verspüren einen dramatischen Vertrauensverlust der Partei“, sagte die stellvertretende Landesvorsitzende Bettina Hagedorn. „Und ja, die SPD steckt in einer tiefen Krise.“

Der Landesvorsitzende Stegner forderte eine rasche Hinwendung der großen Koalition zur Sacharbeit. „Wir werden nicht warten können bis zur verabredeten Halbzeitbilanz, sondern es muss klar sein zu Beginn des Jahres: Hat das eine Aussicht auf Erfolg ja oder nein“, sagte der SPD-Bundesvize am Rand des Parteitags in Kiel. Als Beispiel nannte er die Diesel-Problematik. Solche Fragen müsse die Koalition lösen „und aus dem Knick kommen“.

