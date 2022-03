Parlament : Debatte um Ausbau der Solar-Stromproduktion in MV

Die Grünen werfen der rot-roten Landesregierung vor, das Tempo bei der Solarenergie-Gewinnung zu verschleppen und eigene Ziele nicht ernst zu nehmen. „Ihre Politik ist so was von heuchlerisch“, sagte der Landtagsabgeordnete Hannes Damm am Donnerstag im Landtag in Schwerin. Er hatte einen Antrag zur Beschleunigung der Sonnenkraft-Nutzung vorgelegt, in den er nach eigenen Angaben Punkte aus SPD-Wahlprogrammen und früheren Anträgen der Linken aufgenommen hatte, fand bei der Koalition aber dennoch keine Unterstützung.

Sprecher beider Regierungsparteien verwiesen auf eigene Initiativen zur Beschleunigung der Energiewende und begründeten damit die Ablehnung des Antrags. Nach Angaben Damms warten einzelne Vorhaben aber seit sechs Jahren auf Umsetzung. Er hatte einen Leitfaden zum Ausbau von Photovoltaik und Solarthermie und ein landesweites Solarpotenzial-Kataster gefo...

