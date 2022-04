Landtag : Debatte um Auflösung der Klimastiftung MV verschärft sich

Die Debatte um die Auflösung der umstrittenen Klimaschutzstiftung Mecklenburg-Vorpommern nimmt an Schärfe zu. Die Koalitionsfraktionen von SPD und Linke übten am Montag heftige Kritik an einem Landtagsantrag der oppositionellen Grünen zur Aufhebung der mit russischem Geld der Nord Stream 2 AG finanzierten Stiftung durch das Justizministerium.

Die Stiftung war unter anderem mit dem Ziel gegründet worden, die Fertigstellung der Gas-Leitung Nord Stream 2 unter Umgehung von US-Sanktionen zu unterstützen. Die Ostsee-Pipeline ist fertig, bekam nach dem Beginn des Krieges in der Ukraine aber keine Betriebserlaubnis. Es gebe im Landtag die klare Position, die Stiftung aufzulösen, doch sei dabei gel...

