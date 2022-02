Politik : DDR: Landesbeauftragte sieht weiterhin hohen Beratungsbedarf

Die Landesbeauftragte für die Aufarbeitung der SED-Diktatur in Mecklenburg-Vorpommern sieht auch unter den schwierigen Bedingungen der Pandemie einen hohen Beratungsbedarf. „Viele Betroffene leiden heute gesundheitlich unter den Folgen des ihnen in der DDR widerfahrenen Unrechts“, sagte Behördenleiterin Anne Drescher am Dienstag in Schwerin. 627 Menschen im Nordosten nahmen im vergangenen Jahr die Beratungsangebote der Landesbeauftragten an, wie aus dem Jahresbericht für 2021 hervorgeht.

Viele, die wegen des erlittenen Unrecht...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.