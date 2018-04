Grundsatz-Urteil erwartet : Dashcams als Beweismittel erlaubt oder nicht? – BGH prüft

Dashcams können bei Unfällen eindeutige Beweise liefern. Ihr Einsatz vor Gericht ist jedoch umstritten.

09. April 2018, 20:50 Uhr

Karlsruhe/Magdeburg | Kleiner Unfall mit großer Wirkung: Zwei Autos touchieren sich beim Abbiegen. Die Schuldfrage ist unklar. Der Gutachter hält beide Versionen für plausibel, die Zeugin kann sich nicht genau erinnern. Einer der Fahrer hat eine Minikamera im Auto. Die hat das Geschehen aufgezeichnet. Klarer Fall also? Von wegen.

Das Amtsgericht Magdeburg schaut sich die Aufnahmen aus der Dashcam gar nicht an. Nach Meinung der Richter können sie nicht als Beweis herangezogen werden, weil ihre Aufzeichnung gegen den Datenschutz verstoßen hat. Das Landgericht sieht das genauso. Dagegen hat der Dashcam-Nutzer Revision beim Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe eingelegt. Am Dienstag (ab 9 Uhr) prüft das höchste deutsche Zivilgericht den Fall. Es befasst sich damit erstmals mit der Verwertbarkeit solcher Aufnahmen als Beweismittel in Unfallprozessen (Aktenzeichen: VI ZR 233/17). Wann der BGH urteilt, ist noch offen. Erwartet wird jedenfalls eine Grundsatzentscheidung.

In Russland sind Dashcams schon lange verbreitet. Auch in Deutschland lassen immer mehr Autofahrer eine Dashcam laufen. Grund sei wohl die Sorge, sonst nach einem Unfall kein Beweismaterial zu besitzen, meint der ADAC. Doch ob die Aufnahmen vor Gericht überhaupt zulässig sind, ist nicht geregelt. Verkehrsexperten, Juristen, Versicherer und Polizisten blicken deshalb gespannt nach Karlsruhe.

Hintergrund: Umstrittene Dashcams In Russland gehören sie fast zur Standardausrüstung, inzwischen statten auch immer mehr deutsche Autofahrer ihre Wagen mit sogenannten Dashcams aus. Dashcams sind kleine Videokameras, die sich an der Windschutzscheibe oder auf dem Armaturenbrett befestigen lassen. Davon leitet sich die inzwischen auch in Deutschland übliche englische Bezeichnung ab: Der Begriff „Dashcam“ stammt vom englischen Wort „Dashboard“ für Armaturenbrett. Die Besonderheit von Dashcams oder On-Board-Kameras ist, dass sie während des Autofahrens permanent das Verkehrsgeschehen aufzeichnen – und damit auch Autounfälle oder provozierte Kollisionen dokumentieren. Das ist wohl einer der Gründe, dass sie vor allem in Russland verbreitet sind, wo sich Autofahrer gern mit Dashcam-Aufzeichnungen gegen Verkehrsrüpel wappnen. In Deutschland herrscht wegen Einwänden von Datenschützern dagegen große Unsicherheit über die Rechtmäßigkeit von Dashcams. Die Behörden halten es für problematisch, dass Autofahrer mit ihrer Windschutzscheibenkamera „anlasslos“ Verkehrsteilnehmer filmen. Für Furore sorgten im Februar 2013 russische Dashcam-Besitzer, als sie mit ihren permanent filmenden Kameras zufällig einen über Russland niedergehenden Meteoriten aufnahmen. Auch Dashcam-Videos von Unfällen sind der Renner bei YouTube. Auch die Videoaufnahmen von großen Unglücken wie dem Absturz der Transasia-Maschine in Taiwans Hauptstadt Taipeh gingen um die Welt. Die Aufnahmen stammten aus einer Dashcam.

Die kleinen Videokameras am Armaturenbrett oder an der Windschutzscheibe sind nicht verboten. „Das permanente Filmen anderer Verkehrsteilnehmer während der Fahrt ist aber nicht erlaubt. Das verstößt gegen den Datenschutz“, erläutert Verkehrsrechtspezialist Andreas Krämer vom Deutschen Anwaltverein (DAV). Wer es dennoch tut, riskiert ein Bußgeld oder gar ein Filmverbot – so wie ein als „Knöllchen-Horst“ bekannt gewordener Frührentner aus dem Harz, der mit Dashcams Jagd auf angebliche Verkehrssünder gemacht und in den vergangenen Jahren Zehntausende angezeigt hatte.

Das Verwaltungsgericht Göttingen entschied im Mai 2017, dass eine Privatperson andere Verkehrssteilnehmer nicht filmen dürfe, um deren vermeintliche Verkehrssünden zu dokumentieren, wenn sie nicht selbst betroffen sei (Az. 1 A 170/16). Damit dürfe der Kläger eine sogenannte Dashcam nicht verwenden, um vermeintliche Verkehrsverstöße zu dokumentieren.

Dashcams werden in Deutschland immer populärer

Dashcams (übersetzt etwa: Armaturenbrett-Kamera) werden auch in Deutschland immer beliebter: Einer Umfrage des IT-Branchenverbands Bitkom zufolge haben sie schon acht Prozent von 1000 befragten Autofahrern. Weitere 13 Prozent wollen diese in Zukunft auf jeden Fall nutzen, 25 Prozent können es sich vorstellen. Zwei Drittel sind der Ansicht, dass sie zur Verkehrssicherheit beitragen.

Über letzteres lässt sich nur spekulieren, so Uwe Cremerius, Leiter der Kommission Kraftfahrt Schaden im Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV). Aber: „Dashcams helfen jedenfalls bei der Aufklärung von Unfällen.“ In der Hinsicht sieht sein Verband – wie die Polizei – eher Chancen als Risiken durch die Minikameras. Zumal es häufig Fälle wie nun vor dem BGH gibt: „Da steht Aussage gegen Aussage. Das lässt sich oft nie aufklären“, bedauert der Versicherungsexperte. Höchst unbefriedigend nicht zuletzt für den schuldlosen Fahrer, der dann keinen vollen Schadenersatz bekommt.

Gerichte haben Aufzeichnungen bereits als Beweis zugelassen

Videoaufnahmen könnten Schadensregulierungen sowie Verfahren beschleunigen und teure Gutachten überflüssig machen. Einige Gerichte haben bei schweren Verstößen bereits solche Aufnahmen als Beweis zugelassen, darunter das Oberlandesgericht Stuttgart oder das OLG Nürnberg.

Oberlandesgericht Nürnberg: Dashcam-Bilder dürfen im Zivilprozess verwendet werden Bilder von Armaturenbrett-Kameras dürfen zur Beweisführung nach Verkehrsunfällen im Zivilprozess verwendet werden. Durch die Aufzeichnung werde nicht in die Intims- oder Privatsphäre eingegriffen. Zu diesem Ergebnis kam das Oberlandesgericht Nürnberg in einem Anfang September 2017 veröffentlichten Hinweisbeschluss. Damit bestätigte es ein Urteil des Landgerichts Regensburg, das eine Klage eines Autofahrers gegen die Nutzung sogenannter Dashcams abgewiesen hatte. Hintergrund war ein Unfall auf der A5, bei dem ein Lastwagen auf sein Fahrzeug auffuhr. Der Wagen wurde beschädigt. Im Lkw war eine Dashcam installiert, die das Unfallgeschehen einfing. Der Kläger schilderte allerdings eine andere Version vom Hergang: Er habe verkehrsbedingt abbremsen müssen, der Lkw-Fahrer sei zu schnell und mit zu geringem Abstand unterwegs gewesen. Doch laut dem Beklagten wechselte der Kläger von der linken über die mittlere auf die rechte Spur und stoppte abrupt, der Unfall war demnach trotz der sofortigen Reaktion des Lkw-Fahrers unvermeidbar. Eine Auswertung der Dashcam-Aufzeichnung durch einen Sachverständigen ergab, dass letztere Version zutreffend war. Der Autofahrer sah seine Persönlichkeitsrechte verletzt – und verlangte Schadenersatz von rund 15.000 Euro. Das Landgericht Regensburg habe seinem Urteil zu Recht die Bilder der Armaturenbrett-Kamera zugrunde gelegt, befand das Oberlandesgericht. Denn im Zivilprozess gehe es nur um die Verwertung relevanter Szenen zum Unfallhergang und nicht um deren Beurteilung. Deshalb dürften die Bilder ausgewertet werden, obwohl sie neben dem Unfallgeschehen auch Fahrzeuge von Dritten zeigten. So richteten sich die Aufnahmen – wie etwa bei der Videoüberwachung oder Telefonmitschnitten – nicht gegen einzelne Personen. Die im Fahrzeug sitzenden Personen seien praktisch nicht sichtbar. Auch aus dem Datenschutzrecht und dem Kunsturheberrecht ergebe sich nichts anderes, hieß es weiter. Es handelt sich den Angaben nach um die erste Entscheidung eines Oberlandesgerichts in dieser Frage. Nach dessen Beschluss nahm der Kläger seine Berufung zurück.

Oberlandesgericht Stuttgart akzeptiert Auto-Videos als Beweismittel Die umstrittenen Aufnahmen von Videokameras im Auto können unter bestimmten Umständen Beweismittel sein, entschied das Oberlandesgericht Stuttgart im Mai 2016. In einem Bußgeldverfahren sei es in schwerwiegenden Fällen grundsätzlich zulässig, auf solche Aufnahmen anderer Verkehrsteilnehmer zurückzugreifen, heißt es in dem Beschluss. Angaben des Gerichts zufolge handelte es sich dabei bundesweit um die erste obergerichtliche Entscheidung zu dieser umstrittenen Frage. Laut dem Beschluss kann eine Aufnahme vor Gericht bei schwerwiegenden Verstößen im Verkehr als Beweismittel gelten. Das gelte zum Beispiel, wenn ein Verkehrsteilnehmer eine mindestens sechs Sekunden rot zeigende Ampel missachte. Im konkreten Fall hatte das Amtsgericht Reutlingen gegen einen Verkehrsrowdy eine Geldbuße von 200 Euro verhängt, weil er über eine rote Ampel gefahren war. Die Tat konnte das Gericht nur aufgrund eines Videos beweisen, das ein anderer Verkehrsteilnehmer zunächst anlasslos mit einer Dashcam aufgenommen hatte. Das Oberlandesgericht hat dieses Urteil bestätigt und die Rechtsbeschwerde des Betroffenen verworfen.

Andere halten es wie die Magdeburger Richter: Sie verzichten auf die unter Verstoß gegen den Datenschutz zustande gekommenen Filme. Weil eine gesetzliche Regelung zu Dashcams aussteht, hoffen nun alle, dass der BGH eine Richtung vorgibt.

Verkehrsgerichtstag forderte 2016 klare gesetzliche Regelung

Mit „anlassbezogenen“ Aufnahmen – bei schweren Verstößen oder einem drohenden Unfall – könnte auch der Verkehrsgerichtstag leben. „Damit wäre das Interesse an der Unfallaufklärung sichergestellt und auch des Datenschutzes, weil die Aufnahmen nicht permanent abgespeichert werden“, so Verkehrsrechtler Krämer. Ausuferndes Filmen anderer Autofahrer müsse aber verboten bleiben: „Das wäre 'Big Brother' – das können wir als Rechtsstaat nicht wollen“, betont auch DAV-Juristin Daniela Mielchen.

Der Verkehrsgerichtstag verlangte bereits im Januar 2016 eine klare gesetzliche Regelung zur Nutzung von Dashcams in Kraftfahrzeugen. Die Aufzeichnungen ermöglichten die Aufklärung von Unfallhergängen und Straftaten, führten aber auch zur Beeinträchtigung von Persönlichkeitsrechten. Derzeit fehle es in Deutschland und den Nachbarländern an einer klaren Rechtsgrundlage zur Verwendung der Kameras, beklagten die Experten. Sie empfahlen anstelle eines generellen Verbotes oder einer generellen Zulassung einen „Ausgleich zwischen Beweisinteresse und Persönlichkeitsrecht“ auf „der Basis des europäischen Datenschutzrechtes“.

Aufnahmen sollten „anlassbezogen“ zulässig sein, etwa bei einem drohenden Unfall. Sonst sollten sie kurzfristig automatisch überschrieben werden. Die Verfolgung von Verkehrsverstößen ohne gravierende Folgen dürfe weiterhin nicht auf Dashcam-Aufnahmen gestützt werden. Der Missbrauch von Aufzeichnungen mit personenbezogenen Daten, etwa durch eine Veröffentlichung im Internet, sei zu bestrafen.